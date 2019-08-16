《台股攻略－馮偉明》環球股市反彈，台股造好

《台股攻略》隨著環球股市反彈的帶動下，台股加權指數今日（１６日）造好。權值股有支

持，再加上中小型股輪動，台股成功守住５日線和年線之上，終場升９３﹒７６點，收

１０４２０﹒８９點，成交金額為新台幣１１８８﹒７７億元。

權值股方面，友達大跌後強升達半根停板，台塑化、聯電、和泰車、富邦金及遠東新升約

３％，光寶科、上海商銀、中信金、亞泥及永豐金達２％，南亞、和碩、聯發科、開發金及合庫

金升超過１﹒５％，中壽、中華電、研華、統一、兆豐金、元大金、台化及台灣高鐵升超過１％

，有助推升大市。半導體相關股方面，磊晶廠漢磊漲停，昇陽半導體及嘉晶亦升超過半根停板，

世界、新唐及世芯－ＫＹ升超過２％，合晶及台勝科則升約２％。電腦板卡相關股亦再度轉強，

精英漲停，技嘉升超過７％，麗臺、微星及撼訊升超過１至２％；而電池材料廠中，美琪瑪及康

普升超過３％。隨著航太展開幕，航太零組件業長期增長潛力再度受到投資者注意，寶一升２％

，亞航及漢翔升超過１﹒５％。

市場擔心的美債率倒掛，令經濟衰退的憂慮仍然持續，貿易戰及香港緊張局勢並未緩解，投

資者短期內仍應謹慎觀察市場走勢。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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