憧憬中美元首短期通話，港股漲近２００點報２５６９１

《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統特朗普表示，已安排好很快與中國國家主席習近平進

行通話，討論貿易問題。港股今日窄幅低開１０點，跌幅一度最多擴至１８１點，低見

２５３１４點。其後在內需股及本地地產股帶動下，港股由跌轉升，現漲１９６點或

０﹒７７％，報２５６９１點。主板成交４２２﹒４４億元。

國企指數報９９８１，升７８點或升０﹒７９％。

上證綜指報２８３４，升１８點或升０﹒６６％，成交１０８１﹒８４億元人民幣。

深成指報９１０７，升９８點或升１﹒０９％，成交１３７４﹒７８億元人民幣。

食品股有追捧，蒙牛（０２３１９）飆４﹒７１％，報３１﹒１５元，暫最佳表現藍籌。藥

股普遍向上，石藥（０１０９３）下周一（１９日）放榜，現走高４﹒１８％，報１２﹒４６元

；中生製藥（０１１７７）升３﹒７５％，報９﹒４元。

本地地產股延續昨日升勢，長實（０１１１３）揚３﹒１１％，報５３﹒１元；新地

（０００１６）升３﹒２８％，報１１６﹒４元。

重磅股匯控（００００５）及騰訊（００７００）偏軟，前者跌０﹒９７％，報５６﹒２５

元；後者挫０﹒９１％，報３２７﹒４元。



表列十大升跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ３１﹒１５元 升４﹒７１％

石藥集團（０１０９３） １２﹒４６元 升４﹒１８％

中生製藥（０１１７７） ９﹒４０元 升３﹒７５％

銀河娛樂（０００２７） ４７﹒２５元 升３﹒５０％

新地 （０００１６） １１６﹒４０元 升３﹒２８％



中國海油（００８８３） １１﹒３０元 跌０﹒３５％

中信股份（００２６７） ９﹒１６元 跌０﹒４３％

中石化 （００３８６） ４﹒６０元 跌０﹒６５％

騰訊控股（００７００） ３２７﹒４０元 跌０﹒９１％

匯豐控股（００００５） ５６﹒２５元 跌０﹒９７％

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（ｙｋ）

