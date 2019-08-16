《談國論企－黎偉成》ＰＰＩ隨購進價倒跌可舒通脹壓

《談國論企》中國的工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）於２０１９年７月份同比再度出現收縮

，回環比更是三連跌，和止住二連急升之態，主要受惠於燃料動力、有色金屬材料及電線類、建

築等類別的生產資料購進價格皆跌，而生活資料亦？增長，有助於緩和居民消費價格ＣＰＩ所受

鮮果、豬肉漲價之壓。美國對華掀貿易促中國得反制加徵輸入的美國貨關稅和提升稅率，暫時未

有引致進口通脹，其中原因為中國政府採取合理、適當的措施穩定通貨價格，確保實體經濟穩中

有進發展。



＊燃料動力化工原料購進價皆跌可緩壓＊



來自中國國家統計局所發布的資料，工業生產者出廠價格於２０１９年７月份同比減少

０﹒３％，較６月份的０數環比回落０﹒３個百分點，為年內之低增長再轉負數的暫時唯一的一

個月，需要留意的有好幾點：

（甲）ＰＰＩ之同比由升幅收窄到持平，再到負增長，乃受到工業生產者購進價格不斷回落

的支持，尤其是整體購進價格指數於２０１９年７月份同比回落０﹒６％，較６月份所跌的

０﹒３％多跌０﹒３個百分點，為前７個月三個下跌月份跌幅最大的一個月份，因（Ｉ）有購進

價格倒跌，包括（ｉ）燃料、動力類購進價格於２０１９年７月份同比下降２﹒１％，相對於６

月份的０﹒３％跌幅多跌１﹒８個百分點，該是受到原油等能源價格反覆下調的影響。即使美國

退出《伊朗核協議》和單方面對伊朗作出新一輪的「制裁」，使中東地緣政局再趨緊張，本該使

原油價上行的機會遠大於回調，最大問題，是（１）以歐洲為主的環球經濟出現下行的惡劣態勢

，和（２）美國增產原油，特別是頁岩油的生產，為油價反跌之因。

由是此使（ｉｉ）化工原料類購進價格於２０１９年７月份同比下跌５﹒４％，較對上一個

月所跌４﹒７％多跌０﹒７，而６月份環比跌１﹒２個百分點。

ＰＰＩ之回落，當然還受到非燃料項目的購進價格同樣回落之惠，其中（ＩＩ）建築材料及

非金屬類的購進價格於２０１９年７月份同比增３﹒９％，較對上一個月低０﹒４個百分點，而

６月份同比增長４﹒３％環比回落０﹒１個百分點，而５月份環比跌０﹒７個百分點。



＊農副產品購進價升料短期難有改進＊



由是抵銷（ＩＩＩ）農副產品類的購進價格於是月份同比上升２﹒５％，環比升０﹒５個百

分點，和６月份同比升１﹒９％而環比多升０﹒４個百分點之壓。此該在相當程度受到豬肉、牛

肉、羊肉以至鮮果價格普見向上的壓力，並構成的負面影響。

多個類別的生產購進價格環比上升速度有所放緩，故（乙）工業生產者出廠價格中之生產資

料ＰＰＩ同比增長於２０１９年７月份同比下降０﹒７％，較對上一個月之數多跌０﹒４個百分

點，而６月份同比下跌０﹒３％，相對於５月份尚升０﹒６％更是來回相去凡０﹒９個百分點之

普，其中生活資料類漲幅較大的為食品類同比增長，由上月的２﹒２％回落至２％。

生產資料ＰＰＩ之採掘類，於２０１９年７月份同比增長達３﹒２％，環比回落０﹒７個百

分點，延續６月份同比上升４﹒５％而環比回落１﹒６個百分點之態，更止住５月份同比增長６

﹒１％卻環比增０﹒８個百分點並形成四連升，有良性的啟示。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

