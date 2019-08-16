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即市新聞

16/08/2019 09:30

《異動股》澳優反駁沽空機構指控，今日復牌現反彈逾７％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》澳優（０１７１７）今日復牌，現價反彈７﹒０９％，報
１０﹒４２元；成交約３１２萬股，涉資３２４２萬元。
　　澳優於昨日中午收市前停牌，停牌前跌２０﹒１１％　，報９﹒７３元，最多曾跌
２０﹒９４％，低見９﹒６３元。
　　　沽空機構殺人鯨資本（Ｂｌｕｅ　Ｏｒｃａ　Ｃａｐｉｔａｌ）發表最新沽空報告，指控
澳優在財務上造假有關。
　　　澳優在２０１６至２０１７年期間，誇大內地嬰幼兒配方奶粉銷售額達五成二，並涉嫌低
報　人工費用，以及透過虛假交易將利益輸送至子公司。該機構又指，澳優的公司管理相當糟糕
，且財務數據完全不可信，並認為澳優的股價估值僅為每股５﹒７８元，即較現價有約４０﹒６
％的下跌空間。
　　澳優則最新發表公告反擊，除了否認沽控報告指控外，還反指殺人鯨資本於香港未有獲得提
供投資建議之相關牌照。
　　澳優反駁論點包括：公司入口奶粉數量有中國海關之官方文件支持；對於指控公司低報人力
僱員成本，公司解釋主要是因為公司與荷蘭公司所採用的會計制度不一樣，因此才出現披露差異
；對於被指控佳貝艾特嬰幼兒配方羊奶粉之成分誤導中國消費者，公司否認指控，並指該奶粉品
牌之特點為含有１００％純羊乳蛋白。
　　現時，恆生指數報２５４３８，下跌５６點或下跌０﹒２２％，主板成交２３﹒５８億元。
國企指數報９８８６，下跌１７點或下跌０﹒１７％。
　　上證綜指報２８１４，下跌１點或下跌０﹒０６％，成交４２﹒３８億元人民幣。
　　深成指報８９９８，下跌１１點或下跌０﹒１２％，成交４６﹒５３億元人民幣。
（ｔｔ）

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