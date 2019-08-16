【駐京專電】發改委：７月審批核准固定資產投資７０５億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示

，７月份，共審批核准固定資產投資項目１２個，總投資７０５億元人民幣，其中審批８個，核

准４個，主要集中在交通、能源等行業。

