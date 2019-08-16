【駐京專電】發改委：物價不具備全面大幅上漲基礎

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示

，物價走勢將相對平穩。今後一段時間來看，中國物價不具備全面大幅上漲的基礎。

從供給來看，中國工農業產品和服務價格和服務的供給總體評定充裕的。從需求來看，居民

消費穩定增長，價格總水平保持基本穩定的態勢是具備堅實基礎的。儘管非洲豬瘟對當前的生豬

生產造成了一定的衝擊，但是肉禽等替代品的生產是增長比較快的，肉蛋奶的供應也是比較充裕

的，居民基本的飲食和消費是不會受到影響。

