【駐京專電】發改委：對公共信用綜合評價結果按行業領域分解

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示

，發改委組織國家公共信用信息中心、第三方機構，對３３００多萬家市場主體，完成了第一期

公共信用綜合評價工作，目前正在對評價結果按行業領域進行分解，並將按區域把評價結果推送

至地方，對受評主體實施信用分級分類監管。其中，對６﹒８萬個家政服務公司進行了公共信用

綜合評價，並將評價結果推送至相關金融機構、行業協會等單位參考應用。

