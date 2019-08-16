【駐京專電】發改委：抓緊出台促進城鄉居民收入合理增長行動方案

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示

，抓緊出台實施《關於多措並舉促進城鄉居民收入合理增長的行動方案（２０１９ ２０２０

年）》，通過激發重點群體增收活力，促進農業農村和戶籍制度等重點領域改革，穩定工資性收

入預期，拓寬財產性收入渠道，切實提高居民收入，增強居民消費能力。

另外，她表示，將充分利用部級聯席會議平台，推動促消費政策的統籌銜接，共同抓好促消

費政策措施的落實落地。

