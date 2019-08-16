《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會表示
，近日中證監就《公開募集證券投資資金側袋機制指引》向社會公開徵求意見。側袋機制，指將
難以合理估值的資產從基金組合資產中獨立出來，進行獨立管理，其他基金資產仍存放在主袋的
機制。
指引共分１７條，對側袋機制的啟用條件，投資安排，持有人的表決權、費用支出、估值的
預算和信息披露等等方面作出規定，並強化了基金管理人托管人、銷售機構等各類參與主體的相
關責任。
16/08/2019 17:11
【駐京專電】中證監就公開募集證券投資資金側袋機制指引徵意見
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會表示
，近日中證監就《公開募集證券投資資金側袋機制指引》向社會公開徵求意見。側袋機制，指將
難以合理估值的資產從基金組合資產中獨立出來，進行獨立管理，其他基金資產仍存放在主袋的
機制。
指引共分１７條，對側袋機制的啟用條件，投資安排，持有人的表決權、費用支出、估值的
預算和信息披露等等方面作出規定，並強化了基金管理人托管人、銷售機構等各類參與主體的相
關責任。
|生財有道16/08/2019
【嚟緊炒D乜】眾安在綫虧轉盈終見起色 炒中期業績博上20元
|接通華為16/08/2019
踏入 5G 全場景智能時代 率先體驗高速連接
|FOCUS16/08/2019
【FOCUS】港府派糖、首富發聲、做空潮起 香港之夏臨掀底牌
|生財有道16/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：鐵塔1.7元值得吸納
|中國故事16/08/2019
【京城近觀】北京的夜生活來了
|國際動態16/08/2019
直布羅陀法庭 終放行伊朗油輪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰