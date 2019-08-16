【駐京專電】中證監就公開募集證券投資資金側袋機制指引徵意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會表示

，近日中證監就《公開募集證券投資資金側袋機制指引》向社會公開徵求意見。側袋機制，指將

難以合理估值的資產從基金組合資產中獨立出來，進行獨立管理，其他基金資產仍存放在主袋的

機制。

指引共分１７條，對側袋機制的啟用條件，投資安排，持有人的表決權、費用支出、估值的

預算和信息披露等等方面作出規定，並強化了基金管理人托管人、銷售機構等各類參與主體的相

關責任。

