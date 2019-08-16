《午市前瞻》港股或繼續技術反彈，需要消息面配合始能重上二萬六

《經濟通通訊社１６日專訊》港股昨日跌後收升１９３點，由於市場繼續憂慮債息倒掛問題

及中美貿易戰前景，港股今早表現牛皮，僅低開１０點，報２５４８４，及後跌幅不斷擴大，最

多曾挫１８１點，報２５３１４點，不過隨著市場憧憬中美元首短期會通話，個別醫藥股在放榜

前夕有追捧，本地地產股繼續反彈，港股其後由跌轉升，最多曾漲２２９點，報２５７２４，距

離收復十天線（約２５７７８）只差一步之遙，最終恆指午收報２５７００點，升２０４點或０

﹒８％，主板成交４８７﹒２１億元。國企指數午收報９９７４點，升７１點或０﹒７２％

內地Ａ股同樣向好，上證綜合指數收報２８３４，升１９點或０﹒６８％。深證成份指數報

９１０７，升９７點或１﹒０９％。

重磅股方面，匯控（００００５）續跌０﹒８８％，報５６﹒３元；港交所（００３８８）

隨市升２﹒１８％，報２４３﹒２元；騰訊（００７００）推０﹒９１％，報３２７﹒４元，暫

表現最差藍籌；中移動（００９４１）微升０﹒３％，報６６﹒３元；友邦（０１２９９）漲０

﹒８％，報７５﹒４元。



＊醫藥放榜前受捧走高，內需現支持蒙牛潤啤漲＊



多隻醫藥股快將公布中期業績，醫藥藍籌石藥（０１０９３）下周一（１８日）放榜，半日

有追捧，收漲４﹒８５％，報１２﹒５４元；中生製藥（０１１７７）亦漲４﹒１９％，報

９﹒４４元；藥明康德（０２３５９）下周一放榜，走高５﹒９４％，報７６﹒７５元；華潤醫

藥（０３３２０）揚５﹒１％，報７﹒８３元；藥明生物（０２２６９）下周一放榜，半日升４

﹒３７％，報８２﹒４５元；三生製藥（０１５３０）下周三（２０日）公布業％，收漲

２﹒４％，報１１﹒９４元。

內需股有支持走高，青島啤酒（００１６８）中期多賺逾兩成半，績後獲麥格理、瑞信唱好

，半日急升１１﹒４６％，報５３﹒５元；華潤啤酒（００２９１）今午放榜，飆升

７﹒１５％，報３８﹒９５元，暫表現最好國指股；蒙牛乳業（０２３１９）有資金追入，漲５

﹒３８％，報３１﹒３５元，暫表現最好藍籌；達利食品（０３７９９）漲３﹒０２％，報５﹒

１２元；日清食品（０１４７５）升１﹒７３％，報５﹒８９元；中國旺旺（００１５１）走高

０﹒８４％，報６﹒０３元。

本地地產股繼續反彈，新世界發展（０００１７）走高３﹒６７％，報１０﹒１６元；新鴻

基地產（０００１６）揚３﹒３７％，報１１６﹒５元；長實集團（０１１１３）漲３﹒３％，

報５３﹒２元；九倉置業（０１９９７）升２﹒７７％，報４８﹒１５元；恆基地產

（０００１２）亦升２﹒０１％，報３８﹒１５元；恆隆地產（００１０１）微漲０﹒２３％，

報１７﹒５６元。



＊內房需求放緩龍湖領跌，５Ｇ續有沽壓京信回吐＊



國家統計局上日公布最新數據預測，上月７０個大中城市新建商品住宅價格指數按年升幅放

緩至９﹒７％，是年內新低，數據顯示樓市進入降溫通道，內房股下跌。龍湖集團

（００９６０）挫２﹒７％，報２７﹒０５元，暫表現最差國指股；越秀地產（００１２３）跌

１﹒６５％，報１﹒７９元；中國奧園（０３８８３）走低１﹒１４％，報９﹒５２元；中國恆

大（０３３３３）軟１﹒０１％，報１７﹒６６元；世茂房地產（００８１３）亦跌

３０﹒４９％，報２０﹒３元。

中國財政部上日誓言對美國加徵新關稅進行反擊，中美貿易戰前景未明朗，５Ｇ股沽壓持續

。京信通信（０２３４２）出口獲利回吐，挫２﹒２７％，報１﹒７２元；長飛光纖光纜

（０６８６９）跌１﹒４％，報１２﹒６８元；南京熊貓電子（００５５３）亦跌１﹒３１％，

報２﹒２６元；中國通信服務（００５５２）走低１﹒１８％，報５﹒０３元；中國鐵塔

（００７８８）軟１﹒０９％，報１﹒８２元。不過中興通訊（００７６３）就隨市升２﹒９１

％，報１９﹒０８元。



＊李偉傑：醫藥股中期料向好，中生跑?大市不宜買入＊



雖然市場對全球經濟的憂慮持續，但港股今日繼續走高，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊

社》坦言，預料恆指下星期會繼續技術反彈，因為１４天ＲＳＩ如同上次跌至超賣區後回升，並

會挑戰二萬六關口。然而，重上該關口需要消息面配合，否則會出現阻力，一方面中美貿易戰形

勢需要有好轉；另一方面本港局勢不穩的問題需要有解決方法。財政司司長陳茂波上日下調本港

全年經濟增長至介乎０％至１％，惟他直言市場對此反應不大，因為市場在首季已經預計經濟會

轉差。

大部分醫藥股將於今日或下周初放榜，李偉傑預期，醫藥股中期將會繼續向好，延續首季表

現，雖然有傳中央計劃全面推帶量採購政策，但兩大醫藥藍籌中生製藥、石藥將繼續受新藥帶動

，「今次應該都會交到功課」。不過，中生目前股價跑?大市，建議現價不宜買入，反而一些二

線醫藥股如白雲山（００８７４）、綠葉製藥（０２１８６）現價都相對比較便宜，相信其中期

表現都不會太差。（ａｌ）

