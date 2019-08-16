《美元走勢－羅明立》美匯有機會再上試９８﹒９５的前期高位

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０５﹒５８ １０５﹒２５ １０５﹒３０

歐元╱美元 １﹒１２１７ １﹒１１８２ １﹒１１９５

英鎊╱美元 １﹒２０８１ １﹒２０４２ １﹒２０５２

美元╱瑞郎 ０﹒９７２７ ０﹒９６９０ ０﹒９７０７

美元╱港元 ７﹒８４６７ ７﹒８３３５ ７﹒８４６５



《美元走勢》美國總統特朗普再度施壓美聯儲，指全球的其他國家央行都在降息，美聯儲也

應當降息，希望保持利率的平衡。同日也有兩位美聯儲官員表示，傾向美聯儲進一步降息，以支

持經濟擴張。

但近期的數據顯示美國經濟增長仍穩步向上，美聯儲未必急於降息。周四（１５日）公布的

美國７月零售數據環比增長０﹒７％，核心零售環比增長１％，大幅好於市場預期。而當周初申

請失業救濟人數為２２萬人，符合市場預期。上述資料顯示消費者信心及勞動力市場均不俗。美

元調整後或將繼續走強，美元指數有機會再次上試９８﹒９５的前期高位。

反觀歐元區，近期經濟持續疲弱，無論內在需要還是外部因素驅動，均逼使歐洲央行可能很

快作出寬鬆決定。而昨日歐洲央行管委雷恩亦表示，歐洲央行在９月份需要採取寬鬆措施以刺激

經濟。預期歐元將繼續向下尋底，應再試１﹒１０水平。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒２０ １０４﹒５０ １０６﹒８０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１４０ １﹒１０２０ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

