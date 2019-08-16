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即市新聞

16/08/2019 15:26

《美元走勢－羅明立》美匯有機會再上試９８﹒９５的前期高位

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒５８　　　１０５﹒２５　　　１０５﹒３０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１７　　　１﹒１１８２　　　１﹒１１９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２０８１　　　１﹒２０４２　　　１﹒２０５２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７２７　　　０﹒９６９０　　　０﹒９７０７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６７　　　７﹒８３３５　　　７﹒８４６５

　　《美元走勢》美國總統特朗普再度施壓美聯儲，指全球的其他國家央行都在降息，美聯儲也
應當降息，希望保持利率的平衡。同日也有兩位美聯儲官員表示，傾向美聯儲進一步降息，以支
持經濟擴張。
　　但近期的數據顯示美國經濟增長仍穩步向上，美聯儲未必急於降息。周四（１５日）公布的
美國７月零售數據環比增長０﹒７％，核心零售環比增長１％，大幅好於市場預期。而當周初申
請失業救濟人數為２２萬人，符合市場預期。上述資料顯示消費者信心及勞動力市場均不俗。美
元調整後或將繼續走強，美元指數有機會再次上試９８﹒９５的前期高位。
　　反觀歐元區，近期經濟持續疲弱，無論內在需要還是外部因素驅動，均逼使歐洲央行可能很
快作出寬鬆決定。而昨日歐洲央行管委雷恩亦表示，歐洲央行在９月份需要採取寬鬆措施以刺激
經濟。預期歐元將繼續向下尋底，應再試１﹒１０水平。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０６﹒２０　　　１０４﹒５０　　　１０６﹒８０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１４０　　　１﹒１０２０　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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