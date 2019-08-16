特首林鄭月娥早前指少數示威者，不介意破壞香港經濟是因為示威者在社會上「無持份」，
引起爭議。財政司司長陳茂波昨天（１５日）派糖，林鄭特意澄清當天意思，更強調「香港這個
家你與我都『有份』」。
林鄭晚上在社交專頁發帖文解釋，有人將她說的「ｎｏ ｓｔａｋｅ ｉｎ ｓｏｃｉｅｔ
ｙ」演繹為示威者是在香港「ｎｏ ｓｔａｋｅ」或者「無建設」的人，只是誤會。她強調當時
意思是指「香港的經濟發展對每一位香港人都好重要，除非有好少數的人，因為覺得自己『無份
』，而不惜摧毀社會」。《香港經濟日報》（ｚｚ）
16/08/2019 08:24
【修例風暴】林鄭發帖文澄清：香港這個家你我都「有份」
特首林鄭月娥早前指少數示威者，不介意破壞香港經濟是因為示威者在社會上「無持份」，
引起爭議。財政司司長陳茂波昨天（１５日）派糖，林鄭特意澄清當天意思，更強調「香港這個
家你與我都『有份』」。
林鄭晚上在社交專頁發帖文解釋，有人將她說的「ｎｏ ｓｔａｋｅ ｉｎ ｓｏｃｉｅｔ
ｙ」演繹為示威者是在香港「ｎｏ ｓｔａｋｅ」或者「無建設」的人，只是誤會。她強調當時
意思是指「香港的經濟發展對每一位香港人都好重要，除非有好少數的人，因為覺得自己『無份
』，而不惜摧毀社會」。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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