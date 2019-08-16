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16/08/2019 15:36

【紓困措施】香港中小型企業總商會歡迎政府推紓困措施

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美貿易戰持續打擊香港出口業，加上近期暴力事件頻生，令
香港經濟有急促下行壓力，香港中小企面對沉重的經營壓力。對於特區政府宣布一系列「撐企業
、保就業、穩經濟」支援措施，香港中小型企業總商會深表支持及歡迎。
　　該會會長巢國表示，一系列紓困及支援企業措施，包括香港按證保險有限公司會在「中小企
融資擔保計劃」下開設新的信貸擔保產品、豁免政府收費、租金減免及稅務寬減等，如同為企業
注入「活水」，有助企業減輕經營壓力，對支持經濟發展作用甚大。
　　巢國明表示，當局新推出的紓困企業，當中不少部分，聽取了該會之建議，證明政府重視中
小企之意見。他指出，面對貿易戰危機，很多企業有意拓展美國以外市場，而當局並額外注資
ＢＵＤ專項基金和「中小企業市場推廣基金」，可為中小企提供更多彈藥，支持港商更積極發展
新興市場。很高興及感謝政府推出紓解民困措施，證明政府明白中小企的苦況，希望新一份施政
報告會有更多好消息。
　　巢國明強調，面對當前國際經濟不穩及香港局勢不安，香港經濟下行壓力甚大，若社會矛盾
持續，將拖垮香港，屆時全民皆為輸家。因此，冀社會各界及年青人應冷靜思考，以和平理性的
方法表達意見。（ｂｉ）

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