《經濟通通訊社１６日專訊》恆生指數公司宣布，截至今年６月２８日之恆生指數系列季度
檢討結果，恆指成分股沒有變動，成分股數目固定為５０隻。
中國旺旺（００１５１）、吉利汽車（００１７５）、復星國際（００６５６）、中國太平
（００９６６）及融創（０１９１８）５股被納入恆生中國企業指數。剔除股份包括東風汽車
（００４８９）、中國信達（０１３５９）、廣汽（０２２３８）、中國華融（０２７９９）及
華泰證券（０６８８６），所有變動將於今年９月９日（星期一）起生效。（ｂｉ）
16/08/2019 18:20
恒指季檢成分股沒有變動，吉利及復星等５股納入國指
《經濟通通訊社１６日專訊》恆生指數公司宣布，截至今年６月２８日之恆生指數系列季度
檢討結果，恆指成分股沒有變動，成分股數目固定為５０隻。
中國旺旺（００１５１）、吉利汽車（００１７５）、復星國際（００６５６）、中國太平
（００９６６）及融創（０１９１８）５股被納入恆生中國企業指數。剔除股份包括東風汽車
（００４８９）、中國信達（０１３５９）、廣汽（０２２３８）、中國華融（０２７９９）及
華泰證券（０６８８６），所有變動將於今年９月９日（星期一）起生效。（ｂｉ）
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