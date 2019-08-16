恒指季檢成分股沒有變動，吉利及復星等５股納入國指

《經濟通通訊社１６日專訊》恆生指數公司宣布，截至今年６月２８日之恆生指數系列季度

檢討結果，恆指成分股沒有變動，成分股數目固定為５０隻。

中國旺旺（００１５１）、吉利汽車（００１７５）、復星國際（００６５６）、中國太平

（００９６６）及融創（０１９１８）５股被納入恆生中國企業指數。剔除股份包括東風汽車

（００４８９）、中國信達（０１３５９）、廣汽（０２２３８）、中國華融（０２７９９）及

華泰證券（０６８８６），所有變動將於今年９月９日（星期一）起生效。（ｂｉ）

