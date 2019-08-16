【修例風暴】長和證實李嘉誠報章刊登「黃台之瓜，何堪再摘」廣告

《經濟通通訊社１６日專訊》長和集團（００００１）證實已退休的長和資深顧問李嘉誠今

日在報章刊登廣告。

反修訂風波引發政經局勢動盪，香港首富李嘉誠首度發聲。署名「李嘉誠」的「一個香港市

民」，今日在全港多份報章刊登兩款全版廣告，一款廣告內容說：「正如我之前講過：『黃台之

瓜，何堪再摘。』」

另一款廣告內容則以反暴力為主題，寫有：「最好的因可成最壞的果」、「以愛之義，止息

怒憤」，及「愛中國，愛香港，愛自己」和「愛自由，愛包容，愛法治」字句。

（ｃｌ）（ｚｚ）

