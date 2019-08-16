《經濟通通訊社１６日專訊》就《逃犯條例》修訂出現於８月９日刊登的憲報索引，政府發
言人今日（１６日）重申有關憲報刊載的是特區政府今年曾經首讀的條例草案的第一次刊憲日期
。政府已經多次明確宣布有關修訂《逃犯條例》的一切工作已完全停止。（ｃｌ）（ｚｚ）
16/08/2019 15:59
【修例風暴】草案列憲報索引，政府重申修例工作已完全停止
《經濟通通訊社１６日專訊》就《逃犯條例》修訂出現於８月９日刊登的憲報索引，政府發
言人今日（１６日）重申有關憲報刊載的是特區政府今年曾經首讀的條例草案的第一次刊憲日期
。政府已經多次明確宣布有關修訂《逃犯條例》的一切工作已完全停止。（ｃｌ）（ｚｚ）
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