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即市新聞

16/08/2019 16:02

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒１１％，連跌三周調整訊號浮現

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８８﹒２２點，按周跌
０﹒１１％，連跌３周共０﹒６４％，六周計則累跌１﹒１９％，調整訊號浮現。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣連跌３周，
均是３３周（即２０１８年１２月）以來首現，樓價調整訊號浮現。近６周整體樓價走勢有回軟
跡象，ＣＣＬ首３周高企１８９點上下，後３周企穩１８８點水平。６周計，ＣＣＬ（中小型單
位）累跌０﹒８４％。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ四跌二升，累跌０﹒７３％。ＣＣＬ（大型單位）三跌
三升，累跌２﹒９３％。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９０﹒１９點，按周跌０﹒２９％，連跌
２周共０﹒５３％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８８﹒５９點，按周跌０﹒１３％，連跌３周共
０﹒４６％。ＣＣＬ（大型單位）報１８６﹒３０點，按周升０﹒０２％，連升２周共
０﹒１４％。四大整體指數向下調整，逐漸浮現。

＊九龍樓價５周連升止步＊

　　四區樓價指數二升二跌。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８６﹒４１點，按周跌１﹒１８％，跌
幅１０周以來最大，終止５周連升，幾乎沒收了早前的升幅。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１７０﹒２２點，按周跌０﹒８８％，連跌２周共１﹒５４％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１９７﹒３７點，按周升０﹒６２％，結束２周連跌。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９９﹒０７
點，按周升０﹒８９％，結束２周連跌。近６周，四區指數二跌二升出現三次，一跌三升有二次
，三跌一升有一次。
　　８月１５日居屋攪珠，８月１３日匯豐宣布調高封頂按息兼削現金回贈，８月１２日啟德承
啟道商業地皮低價售出，對香港樓價的影響將會在２０１９年９月上旬公布的ＣＣＬ開始反映。
（ｃｌ）

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