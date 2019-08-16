【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒１１％，連跌三周調整訊號浮現

《經濟通通訊社１６日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８８﹒２２點，按周跌

０﹒１１％，連跌３周共０﹒６４％，六周計則累跌１﹒１９％，調整訊號浮現。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣連跌３周，

均是３３周（即２０１８年１２月）以來首現，樓價調整訊號浮現。近６周整體樓價走勢有回軟

跡象，ＣＣＬ首３周高企１８９點上下，後３周企穩１８８點水平。６周計，ＣＣＬ（中小型單

位）累跌０﹒８４％。ＣＣＬ Ｍａｓｓ四跌二升，累跌０﹒７３％。ＣＣＬ（大型單位）三跌

三升，累跌２﹒９３％。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９０﹒１９點，按周跌０﹒２９％，連跌

２周共０﹒５３％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８８﹒５９點，按周跌０﹒１３％，連跌３周共

０﹒４６％。ＣＣＬ（大型單位）報１８６﹒３０點，按周升０﹒０２％，連升２周共

０﹒１４％。四大整體指數向下調整，逐漸浮現。



＊九龍樓價５周連升止步＊



四區樓價指數二升二跌。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８６﹒４１點，按周跌１﹒１８％，跌

幅１０周以來最大，終止５周連升，幾乎沒收了早前的升幅。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１７０﹒２２點，按周跌０﹒８８％，連跌２周共１﹒５４％。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１９７﹒３７點，按周升０﹒６２％，結束２周連跌。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９９﹒０７

點，按周升０﹒８９％，結束２周連跌。近６周，四區指數二跌二升出現三次，一跌三升有二次

，三跌一升有一次。

８月１５日居屋攪珠，８月１３日匯豐宣布調高封頂按息兼削現金回贈，８月１２日啟德承

啟道商業地皮低價售出，對香港樓價的影響將會在２０１９年９月上旬公布的ＣＣＬ開始反映。

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