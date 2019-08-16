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16/08/2019 16:08

【修例風暴】機管局實施進出管制安排，違反禁制令或構成藐視法庭

　　《經濟通通訊社１６日專訊》機管局表示，繼續實施進出管制安排，該局留意到有人號召並
非真正乘客的人士到機場客運大樓進行購物及消閑等活動，機管局取得的臨時禁制令禁上任何人
在沒有任何合理原因下在機場任何部分遊蕩，而只有的真正的乘客或獲允許的人士，方可獲准進
入客運大樓。
　　機管局指，任何人忽視遵守臨時禁制令，或任何人士煽動、協助或教唆他人違反臨時禁制令
，可能會被控以藐視法庭及處以罰禁及罰款。
　　機管局又提醒旅客須於航班起飛至少三小時到達機場，以預留時間作相關檢查。（ｃｌ）

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