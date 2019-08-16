【本港經濟】政府：第二季經濟按年增速減慢至０﹒５％

《經濟通通訊社１６日專訊》政府經濟顧問歐錫熊闡述今年第二季的經濟情況時表示，香港

經濟繼續面對顯著的下行壓力，在今年第二季按年僅輕微增長０﹒５％，較上一季０﹒６％的增

幅稍慢。今年上半年的經濟狀況是２００９年衰退以來最弱。



＊第二季經濟按季下跌０﹒４％＊



隨著環球經濟增長偏軟、美國與內地在貿易爭議及科技範疇的摩擦升溫，連帶亞洲的製造業

和貿易活動放緩，外部需求在第二季收縮。本地經濟氣氛受經濟狀況欠佳及各種不利因素影響，

內部需求因而維持疲軟。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在上一季擴張１﹒３％後

，在第二季下跌０﹒４％。

整體貨物出口在第二季進一步減弱，按年實質跌幅擴大至５﹒６％，６月的跌幅尤其顯著。

輸往大部分主要市場的商品出口均錄得不同程度的跌幅。服務輸出繼上一季輕微擴張後，稍為下

跌０﹒２％。



＊第二季住宅售價升４％＊



內部需求仍然疲弱。私人消費開支在第二季按年僅實質輕微增長１﹒１％，反映在各種不利

因素以及經濟前景轉差下，消費情緒維持審慎。整體投資開支顯著下跌１１﹒６％，反映樓宇及

建造活動持續收縮及營商氣氛轉為負面。

儘管經濟狀況轉差，勞工市場大致穩定。經季節性調整的失業率和就業不足率在第二季分別

維持在２﹒８％及１﹒０％的低水平。整體工資及低薪工人的收入續見實質改善。

隨著市場氣氛受美國與內地貿易關係起伏不定和對美國減息的預期不斷演變影響，本地股票

市場在第二季表現波動。住宅物業市場在４月保持暢旺，但在５月和６月有放緩的跡象。整季而

言，交投顯著增加。住宅售價在季內上升４％，儘管６月出現一些整固。（ｃｌ）

