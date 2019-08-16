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即市新聞

16/08/2019 16:40

【本港經濟】政府調高今年整體通脹率預測至２﹒６％


　　《經濟通通訊社１６日專訊》政府公布，將今年基本消費物價通脹率預測，由５月覆檢時的
２﹒５％上調至今輪覆檢的２﹒７％。同樣，今年全年整體消費物價通脹率預測，亦由２﹒５％
上調至２﹒６％。

＊豬肉價格急升刺激通脹率＊

　　政府經濟顧問歐錫熊闡述今年第二季的經濟情況。他指出，基本消費物價通脹在第二季略為
上升至２﹒９％，主要是由於新鮮豬肉供應在５月和６月遇到干擾，令豬肉價格急升所致。消費
物價指數的其他主要組成項目承受的價格壓力大致溫和。
　　展望今年餘下時間，鑑於早前新訂住宅租金回落、環球通脹溫和，以及本地經濟增長疲弱，
整體價格壓力應大致受控。然而，考慮到豬肉價格可能在新鮮豬肉供應回復正常前會維持高企一
段時間，今年全年基本消費物價通脹率預測上調至２﹒７％，整體消費物價通脹率預測亦升至
２﹒６％。

＊全年經濟增長預測降至０－１％＊

　　考慮到今年上半年０﹒５％的實際按年增長，表現遠遜預期，以及下行風險顯著，今年全年
實質本地生產總值增長預測，由５月覆檢時的２至３％，下調至今輪覆檢的０至１％。政府會密
切監察外部及內部形勢的變化，以及其對本地經濟和就業的影響。
　　儘管經濟狀況轉差，勞工市場在今年第二季大致穩定。經季節性調整的失業率和就業不足率
分別維持在２﹒８％及１％的低水平。整體工資及低薪工人的收入續見實質改善。然而，部分行
業（如進出口貿易業、建造業及零售業）的勞工需求出現偏軟的初步跡象。（ｃｌ）

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