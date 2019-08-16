  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2019 16:53

【本港樓市】６月住宅售價高出高峰１２８％，置業購買力為７３％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》政府經濟顧問歐錫熊表示，今年６月的住宅售價較１９９７年
的高峰高出１２８％。市民的置業購買力指數仍然處於約７３％的高水平（即按揭供款（假設首
期為３０％及年期為２０年）相對居於私營房屋的住戶入息中位數的比率）。
　　他指出，住宅物業市場在４月保持暢旺，但在５月和６月有放緩的跡象。雖然偏緊的住宅單
位供求情況，以及對美國減息的預期上升對市場起支持作用，但美國與內地貿易摩擦在５月再次
升溫，令市場情緒轉趨審慎。第二季住宅物業交投量較上一季上升４９％至２０６５７宗，是自
２０１２年第三季以來的高位。然而，經過４月和５月的暢旺情況後，交投在６月放緩。住宅售
價在季內上升４％，但在４月和５月錄得升幅後，在６月回落。

＊第二季住宅租金升２％＊

　　同時，住宅租金在第二季內上升２％。至於非住宅物業，零售鋪位和分層工廠大廈的租金分
別上升１％及２％，寫字樓租金則無甚變動。
　　至於本地股票市場在第二季表現波動。恆生指數在４月進一步上升，但在市場氣氛受美國與
內地貿易摩擦再次升溫影響下，於５月顯著下跌。不過，隨著市場在６月認為美國與內地的貿易
關係進一步惡化的風險降低以及對美國減息的預期上升，恆指在該月份收復部分失地。恆指在６
月底收報２８５４３點，較３月底下跌１﹒８％。恆指在８月１５日收報２５４９５點。
（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道16/08/2019
【嚟緊炒D乜】眾安在綫虧轉盈終見起色 炒中期業績博上20元
接通華為16/08/2019
踏入 5G 全場景智能時代 率先體驗高速連接
FOCUS16/08/2019
【FOCUS】港府派糖、首富發聲、做空潮起 香港之夏臨掀底牌
生財有道16/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：鐵塔1.7元值得吸納
中國故事16/08/2019
【京城近觀】北京的夜生活來了
國際動態16/08/2019
直布羅陀法庭 終放行伊朗油輪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金