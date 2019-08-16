【本港樓市】６月住宅售價高出高峰１２８％，置業購買力為７３％

《經濟通通訊社１６日專訊》政府經濟顧問歐錫熊表示，今年６月的住宅售價較１９９７年

的高峰高出１２８％。市民的置業購買力指數仍然處於約７３％的高水平（即按揭供款（假設首

期為３０％及年期為２０年）相對居於私營房屋的住戶入息中位數的比率）。

他指出，住宅物業市場在４月保持暢旺，但在５月和６月有放緩的跡象。雖然偏緊的住宅單

位供求情況，以及對美國減息的預期上升對市場起支持作用，但美國與內地貿易摩擦在５月再次

升溫，令市場情緒轉趨審慎。第二季住宅物業交投量較上一季上升４９％至２０６５７宗，是自

２０１２年第三季以來的高位。然而，經過４月和５月的暢旺情況後，交投在６月放緩。住宅售

價在季內上升４％，但在４月和５月錄得升幅後，在６月回落。



＊第二季住宅租金升２％＊



同時，住宅租金在第二季內上升２％。至於非住宅物業，零售鋪位和分層工廠大廈的租金分

別上升１％及２％，寫字樓租金則無甚變動。

至於本地股票市場在第二季表現波動。恆生指數在４月進一步上升，但在市場氣氛受美國與

內地貿易摩擦再次升溫影響下，於５月顯著下跌。不過，隨著市場在６月認為美國與內地的貿易

關係進一步惡化的風險降低以及對美國減息的預期上升，恆指在該月份收復部分失地。恆指在６

月底收報２８５４３點，較３月底下跌１﹒８％。恆指在８月１５日收報２５４９５點。

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