【修例風暴】港鐵：本周每晚以水及肥皂液在葵芳及太古站深層清潔

《經濟通通訊社１６日專訊》警方於上周日（１１日）在葵芳站內及太古站出入口附近曾使

用催淚氣體，港鐵（０００６６）表示，明白公眾的關注，因此事發後連日來在相關車站進行深

層清潔。為審慎起見，公司亦尋求不同專家意見，並參考外國鐵路機構的做法，本星期每晚收車

後以水及肥皂液在相關車站進行深層清潔。據公司已接觸的相關專家意見，他們均認為港鐵現時

所採取的措施合適。

港鐵解釋，葵芳站在事件期間，基於乘客及車站職員的安全考慮，已即時啟動疏散程序，而

站內的獨立抽風設施持續將站內大堂的氣體排至站外達到稀釋的 效果，亦將站頂外的空氣抽進

站內替換。職員當晚亦提早關閉了車站，調配了額外人手進行深層清潔，加強清洗車站及乘客經

常接觸到的設施，包括扶手電梯、出入閘機、升降機及售票機，亦加強清潔站內的風扇及抽氣設

施。

至於太古站方面，警方曾於Ｃ出入口附近施放催淚氣體，當時車站即時啟動抽風系統，加強

空氣流通，盡量避免氣體影響乘客及港鐵職員。職員於當晚收車 後亦在站內進行了深層清潔，

尤其是Ｃ出入口附近的位置。維修人員亦同時更換該站空調系統的過濾網。

港鐵續指，公司繼續與相關專家及不同政府部門就任何所需的進一步跟進工作保持聯絡，令

乘客及港鐵職員安心。（ｋｙ）

