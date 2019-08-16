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16/08/2019 11:59

【地皮截標】天俊張楚然料下周五截標屯門住宅地估值１﹒９７億元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》新界屯門景秀里與景峰徑交界住宅地皮將於下周五（２３日）
截標，天俊測量師行執行董事張楚然表示，是次招標的地皮可享開揚景觀及投資金額相對較低，
可吸引各類型發展商入標競投。不過鑑於香港及外圍政局不穩，他相信會影響入標價，現時他對
地皮估值為１﹒９７億元，估計每平方呎樓面地價５２４３元。
　　該地皮（屯門市地段第５４９號）地盤面積約１﹒１４萬平方呎，用作住宅用途，最高可建
樓面總面積約３﹒７６萬平方呎，高度限制水平基準為１００米。（ｋｙ）

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