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16/08/2019 11:18

【本港經濟】高盛降今年增長預測至０﹒２％，料Ｑ３負增０﹒５％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》高盛表示，因應全球經濟和貿易環境疲弱，加上持續不斷的示
威活動削弱內需，決定下調香港２０１９全年ＧＤＰ增長預測，由１﹒５％降至０﹒２％，其中
，第三季ＧＤＰ增長預測由原來的２﹒１％下調至負０﹒５％，第四季增長預測亦由２﹒８％降
至０％。
　　高盛指出，亞洲四小龍（Ａｓｉａｎ　ｆｏｕｒ　ｔｉｇｅｒｓ），即香港，新加坡，南韓
和台灣，依靠與全球經濟接軌而高速增長，但如今亦受貿易糾紛而引致的全球增長放緩所拖累。
高盛認為，隨著生產商撤離中國，與中國相鄰的東南亞國家如越南或會得益。
　　高盛續指，新加坡今年全年ＧＤＰ增長由１﹒１％降至０﹒４％，南韓今年全年ＧＤＰ增長
由２﹒２％降至１﹒９％，而台灣今年全年ＧＤＰ增長則由２﹒４％降至２﹒３％。

表列高盛對香港的ＧＤＰ增長預測：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　香港
　　　　　　　　　　　　最新　　　　　　　早前
今年第三季　　　　　　－０﹒５％　　　　　２﹒１％
今年第四季　　　　　　　０％　　　　　　　２﹒８％
今年全年　　　　　　　　０﹒２％　　　　　１﹒５％
明年全年　　　　　　　　１﹒９％　　　　　２﹒３％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｂｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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