【本港經濟】高盛降今年增長預測至０﹒２％，料Ｑ３負增０﹒５％

《經濟通通訊社１６日專訊》高盛表示，因應全球經濟和貿易環境疲弱，加上持續不斷的示
威活動削弱內需，決定下調香港２０１９全年ＧＤＰ增長預測，由１﹒５％降至０﹒２％，其中
，第三季ＧＤＰ增長預測由原來的２﹒１％下調至負０﹒５％，第四季增長預測亦由２﹒８％降
至０％。
高盛指出，亞洲四小龍（Ａｓｉａｎ ｆｏｕｒ ｔｉｇｅｒｓ），即香港，新加坡，南韓
和台灣，依靠與全球經濟接軌而高速增長，但如今亦受貿易糾紛而引致的全球增長放緩所拖累。
高盛認為，隨著生產商撤離中國，與中國相鄰的東南亞國家如越南或會得益。
高盛續指，新加坡今年全年ＧＤＰ增長由１﹒１％降至０﹒４％，南韓今年全年ＧＤＰ增長
由２﹒２％降至１﹒９％，而台灣今年全年ＧＤＰ增長則由２﹒４％降至２﹒３％。
表列高盛對香港的ＧＤＰ增長預測：
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香港
最新 早前
今年第三季 －０﹒５％ ２﹒１％
今年第四季 ０％ ２﹒８％
今年全年 ０﹒２％ １﹒５％
明年全年 １﹒９％ ２﹒３％
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（ｂｎ）