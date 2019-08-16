《經濟通通訊社１６日專訊》美力時集團（０１００５）發盈喜，預期截至今年６月底止六
個月綜合淨溢利將按年上升，主要是由於在日期為２０１８年１月８日借款合同，貸款人行使其
選擇權以獲得位於中國之住宅商品房物業的認購權，認購權之轉讓，為集團帶來一次性收益。（
ｋｉ）
16/08/2019 17:33
【企業盈喜】美力時（１００５）料中期盈利按年上升
《經濟通通訊社１６日專訊》美力時集團（０１００５）發盈喜，預期截至今年６月底止六
個月綜合淨溢利將按年上升，主要是由於在日期為２０１８年１月８日借款合同，貸款人行使其
選擇權以獲得位於中國之住宅商品房物業的認購權，認購權之轉讓，為集團帶來一次性收益。（
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