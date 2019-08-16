【企業盈警】陽光能源（００７５７）料中期虧損將擴大

《經濟通通訊社１６日專訊》陽光能源（００７５７）發盈警，預期截至今年６月底止，中

期虧損將較去年同期有所擴大。

公司指，虧損增加主要由於今年中國光伏電價補貼政策出台較預期晚，造成今年上半年國內

市場需求遞延至下半年，以及期內集團新建低本高效之單晶硅棒與硅片產能仍處於調試階段，產

能未能大幅開出，故經濟規模優勢尚未顯現。（ｓｋ）

