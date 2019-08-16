《經濟通通訊社１６日專訊》星島（０１１０５）發盈警，預期截至今年６月底止六個月，
可能錄得股東應佔虧損，主要由於環球地區政治不明朗及本港近日的抗議行動使經濟放緩，令報
章廣告收益減少所致。（ｓｋ）
16/08/2019 17:30
【企業盈警】星島（０１１０５）料中期或錄虧損
《經濟通通訊社１６日專訊》星島（０１１０５）發盈警，預期截至今年６月底止六個月，
可能錄得股東應佔虧損，主要由於環球地區政治不明朗及本港近日的抗議行動使經濟放緩，令報
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