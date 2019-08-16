【企業盈警】星島（０１１０５）料中期或錄虧損

《經濟通通訊社１６日專訊》星島（０１１０５）發盈警，預期截至今年６月底止六個月，

可能錄得股東應佔虧損，主要由於環球地區政治不明朗及本港近日的抗議行動使經濟放緩，令報

章廣告收益減少所致。（ｓｋ）

