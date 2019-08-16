《經濟通通訊社１６日專訊》植華集團（０１８４２）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月，錄得約９３０萬元的除稅後淨虧損，而去年同期則錄得２８０萬元虧損。
集團指，虧損擴大主要由於確認截至去年６月底止及今年６月底止六個月，分別產生的非經
常性上市開支約５８０萬元及約１２７０萬元。撇除非經常性上市開支，預期集團將錄得除稅後
純利３４０萬元。（ｓｋ）
16/08/2019 17:31
【企業盈警】植華集團（１８４２）料中期虧損擴大至９３０萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》植華集團（０１８４２）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月，錄得約９３０萬元的除稅後淨虧損，而去年同期則錄得２８０萬元虧損。
集團指，虧損擴大主要由於確認截至去年６月底止及今年６月底止六個月，分別產生的非經
常性上市開支約５８０萬元及約１２７０萬元。撇除非經常性上市開支，預期集團將錄得除稅後
純利３４０萬元。（ｓｋ）
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