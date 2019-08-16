《經濟通通訊社１６日專訊》中國智能集團（００３９５）發盈警，預期截至今年６月底止
六個月，中期虧損將較去年同期的１１９０萬元人民幣虧損有所收窄。
公司指，虧損收窄，主要由於Ｏ２Ｏ解決方案分部的投資性物業公允值收益增加及其員工福
利費用減少，抵銷部分由Ｏ２Ｏ解決方案分部及電子商務解決方案分部收入減少之影響。
（ｓｋ）
16/08/2019 17:32
【企業盈警】中國智能集團（３９５）料中期虧損按年收窄
《經濟通通訊社１６日專訊》中國智能集團（００３９５）發盈警，預期截至今年６月底止
六個月，中期虧損將較去年同期的１１９０萬元人民幣虧損有所收窄。
公司指，虧損收窄，主要由於Ｏ２Ｏ解決方案分部的投資性物業公允值收益增加及其員工福
利費用減少，抵銷部分由Ｏ２Ｏ解決方案分部及電子商務解決方案分部收入減少之影響。
（ｓｋ）
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