【企業盈警】中國智能集團（３９５）料中期虧損按年收窄

《經濟通通訊社１６日專訊》中國智能集團（００３９５）發盈警，預期截至今年６月底止

六個月，中期虧損將較去年同期的１１９０萬元人民幣虧損有所收窄。

公司指，虧損收窄，主要由於Ｏ２Ｏ解決方案分部的投資性物業公允值收益增加及其員工福

利費用減少，抵銷部分由Ｏ２Ｏ解決方案分部及電子商務解決方案分部收入減少之影響。

（ｓｋ）

