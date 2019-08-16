【企業盈喜】聯邦制藥（３９３３）料中期溢利按年增２﹒０８倍

《經濟通通訊社１６日專訊》聯邦制藥（０３９３３）發盈喜，預期截至今年６月底止，中

期淨溢利將錄得２﹒８億元人民幣，較去年同期的９１００萬元人民幣，增加２﹒０８倍。

集團指，淨溢利增加，主要由於期內原料藥及製劑產品銷售收入上升，帶動整體毛利增加８

％，以及可換股債券嵌入式衍生工具部分的公平值變動錄得５２００萬元人民幣的收益。

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