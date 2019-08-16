《小傳日記》孖屐有鑊氣，高收做結尾；磚頭佬瞓醒，藥佬升得勁！

《小傳日記》花旗國「孖屐」走勢分歧，但道指仍然可以保持高收，但今早（１６日）香江

魚缸就表現牛皮，應該因為無咩特別消息，加上債息倒掛同埋中美貿易戰，大家都繼續觀望下先

。恆指今朝低開１０點後都一度最多蒸發１８１點，低見２５３１４點。

不過，之後又突然拗腰由跌轉升，午後升幅仲進一步擴大添，睇嚟缸友買力都幾強下，之前

積弱嘅磚頭佬連日反彈，撐起今日魚缸表現，加上藥品股同奶業股都谷底回升，恆指最終收報

２５７３４點，升２３８點或近１巴仙，成交額９１５億銀跌約半巴仙。國貨跟升６０點，或約

半巴仙，報９９６４點。

Ａ場今日走勢向好，上證收報２８２３點，升８點；深指收報９０６０點，漲５１點或半巴

仙。兩市合共成交４３０２億銀人仔。

大隻藍戰士今日都發牛逗，大象（００００５）微潛半巴仙，報５６﹒５銀。生發發（００

３８８）隨市急漲近３巴仙，報２４５銀。ＱＱ（００７００）跌逾１巴仙，報３２６﹒４銀，

不過已係今日最差藍戰士；中移動（００９４１）跌一格報６６﹒０５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）表現造好，升近２巴仙報７６銀。



＊磚頭有鑊氣嘉里股價飛，阿爺好關注內房走勢輸＊



磚頭佬今日鑊氣漸強，個個都都落力炒一番，因為施政報告又到，大家憧憬佢會唔會係農地

落手，而且大行花旗話，如果政局轉穩，樓價就會開始上升。嘉里建設（００６８３）急漲逾４

巴仙，報２８﹒７５銀；恆地（０００１２）飛起逾２巴仙，報３８﹒２５銀；新地

（０００１６）升近４巴仙，報１１６﹒８銀；新世界（０００１７）踢高逾６巴仙，報

１０﹒４２銀，重做埋最佳藍戰士；長實集團（０１１１３）撐高４巴仙，報５３﹒６銀。

發改委近期又出聲，話對房企發債收緊，係一種規範管理措施，要防範房地產企業發行外債

可能存在的風險。內房佬籌錢難度又大增，真係慘慘豬，內房佬本身都跌幅顯著，但尾市反而有

資金抄底，其中中海外（００６８８）轉升近半巴仙，報２４﹒８銀；融創（０１９１８）平收

報３２﹒７５銀；龍頭碧桂園（０２００７）漲近半巴仙，報９﹒４５銀；萬科企業（０２２０

２）微跌半巴仙，報２７﹒２５銀；中國恆大（０３３３３）跌逾１巴仙，報１７﹒６銀；



＊澳優彈力強蒙牛齊向上，黃金需求高紫金勢頭好＊



近排個孖屐都幾反覆，一啲內需股好似奶製品都有資金泊入去。今日走勢最突出嘅當然就係

噚日被沽空機構殺人鯨資本狙擊嘅澳優（０１７１７），佢噚日急瀉逾兩成之後停牌，今朝反駁

所有指控後復牌，全日反彈近一成四，報１１﹒０８銀；同業蒙牛（０２３１９）亦表現唔錯，

漲近４巴仙，報３０﹒９銀；Ｈ＆Ｈ（０１１１２）走高近２巴仙，報３９﹒９銀；現代牧業（

０１１１７）踢高近８巴仙，報１﹒１１銀。

花旗國日前兩年期同十年期債息曾經出現倒掛，缸友都擔心花旗國經濟唔多掂，刺激金價急

升。隔晚（１５日）金價升至１５３１﹒２美金，繼續穩守喺１５００美金關口之上，黃金股自

然水漲船高。山東黃金（０１７８７）早段曾抽高逾４巴仙，收升逾１巴仙，報１９﹒９４銀。

招金礦業（０１８１８）無幾耐就回吐所有升幅，最終軟唔夠半巴仙，報１０﹒６８銀；中國白

銀（００８１５）就仲有得升近２巴仙，報１﹒１８銀；紫金礦業（０２８９９）亦踢高近２巴

仙，報３﹒０８銀。



＊孖屐暫回穩賭佬有覺瞓，等派成績單藥股向上翻＊



孖屐氣氛改善，馬交佬都飲得杯落。永利（０１１２８）上半年盈利達少賺７巴仙，股價仍

走高逾４巴仙，報１６﹒３銀，收復１０天線（１５﹒７６４銀）；銀娛（０００２７）揚近３

巴仙，報４６﹒８５銀；金沙（０１９２８）亦升近２巴仙，報３４﹒９５銀；新濠

（００２００）漲逾２巴仙，報１６﹒５銀；澳博（００８８０）踢高逾２巴仙，報７﹒４２銀

；美高梅（０２２８２）急升近３巴仙，報１１﹒７２銀。

唔少藥股都喺下星期放榜，成個板塊都落獲熱炒，其中藍戰士石藥（０１０９３）下星期一

（１９日）放榜，飆逾４巴仙，報１２﹒４４銀；同一日放榜嘅藥明康德（０２３５９）仲盤中

高見７７﹒７５元，創上市新高，收市亦揚近半成，報７６銀；另一隻藍戰士中生製藥（０１１

７７）都起哄近４巴仙，報９﹒４２銀；白雲山（００８７４）急漲近９巴仙，報３０﹒５銀；

石四藥（０２００５）更飆近７巴仙，報６﹒２８銀。周末愉快！請請！



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