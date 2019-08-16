《經濟通通訊社１６日專訊》阿里巴巴回流港股成為近月市場焦點，市場憧憬年內能夠成事
。不過《紐約郵報》報道指，阿里上周仍致力於９月在港上市，但近期發生連串反修例示威活動
而引起環球關注，令阿里重新考慮其計劃。
阿里巴巴對消息不予置評。（ｈｌ）
16/08/2019 09:02
【新股上市】報道指阿里巴巴押後港上市計劃，阿里不予置評
《經濟通通訊社１６日專訊》阿里巴巴回流港股成為近月市場焦點，市場憧憬年內能夠成事
。不過《紐約郵報》報道指，阿里上周仍致力於９月在港上市，但近期發生連串反修例示威活動
而引起環球關注，令阿里重新考慮其計劃。
阿里巴巴對消息不予置評。（ｈｌ）
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