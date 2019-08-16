  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2019 09:02

【新股上市】報道指阿里巴巴押後港上市計劃，阿里不予置評

　　《經濟通通訊社１６日專訊》阿里巴巴回流港股成為近月市場焦點，市場憧憬年內能夠成事
。不過《紐約郵報》報道指，阿里上周仍致力於９月在港上市，但近期發生連串反修例示威活動
而引起環球關注，令阿里重新考慮其計劃。
　　阿里巴巴對消息不予置評。（ｈｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態16/08/2019
直布羅陀法庭 終放行伊朗油輪
生財有道15/08/2019
【紓困措施】財爺「派糖」開支191億 一文睇晒七項措施
生財有道15/08/2019
【ＱＱ績後】股王遭多家大行降目標價 大和：被拋售時為吸納時機
FOCUS15/08/2019
【FOCUS】倒掛衰退論真真假假 人幣資產未宜太看淡
生財有道15/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊320元可博反彈
生財有道15/08/2019
【新居屋】新一期居屋攪珠有結果! 頭10個號碼係...
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金