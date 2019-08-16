《基金之道－龐寶林》坐臥難寧，忐忑不安

《基金之道》全球經濟前景黯淡，持續走低的ＰＭＩ指標與下降的消費者信心指數使得全球

宏觀環境存在很多下行的風險。Ｇ２０的樂觀情緒與聯儲局十年一遇的減息已經完全被市場所消

化，整體來看市場並沒有受此提振，全球經濟數據的持續疲軟可能導致更多的央行實施貨幣寬鬆

政策來刺激經濟，但需要留意寬鬆的貨幣政策的積極效果很有可能被全球經濟增長放緩帶來的負

面效果所抵消。此外，由於各國紛紛開啟寬鬆預期，但競爭性的減息會使得各國匯率漲跌不一，

所期望通過減息改善進出口疲軟的國家或許並不能如願以償。

中美貿易戰的發展就像過山車起起伏伏，好不容易在７月初看見中美貿易戰和平的曙光，但

誰知道曙光的出現只是曇花一現，在美國總統特朗普威脅９月１日起對更多中國輸美商品加徵關

稅，美國數十年來首次指責中國操縱匯率，美國推遲就允許美國企業與中國華為展開交易作出決

定後，市場不安的情緒陡然上升，已然緊繃的中美關係又一次遭到衝擊。柳暗花明又一村，近期

曙光再現，特朗普政府突然宣稱將部分中國進口商品加征關稅額時間推遲至１２月，市場避險情

緒又從高點回落，但市場不安情緒仍然存在，因為市場對於特朗普下一步棋該怎麼下仍然毫無頭

緒。

中美關係問題揮之不去之際，貿易戰的範圍又蔓延到了其他國家。美國和歐盟互相指責對方

非法補貼各自的飛機製造企業，使得美國宣布將對價值４０億美元的歐盟輸入美國的商品加征關

稅；此外，美國又宣布將對越南，台灣，韓國等國家的部分商品加征關稅，日本與韓國之間你來

我往的貿易糾紛加劇，加劇了投資者對於市場前景的擔憂的情緒。

不僅貿易戰使得「人人自危」，地緣政治紛爭更是困擾投資者的另一個心結，意大利債務危

機重重，香港本地政治紛爭加劇，阿根廷由於大選結果懸殊導致股債匯遭到三殺，緊張局面令全

球市場避險情緒陡升，投資者信心受挫，外界日益擔憂，日圓等傳統避險資產明顯受益，日圓一

度升至七個月高位。黃金已經衝破１５００美元大關並朝著１６００美元邁進，年內漲幅已經達

到了１８％。但由於阿根廷問題對拉丁美洲市場的影響，此前高歌猛進的拉美市場也開始回落。

筆者建議短期內投資依舊不能太樂觀，宜穩中求勝的保守策略。雖然中美貿易戰方面釋放出

利好消息提振市場，但並不代表貿易戰已經結束，特朗普隨時可能加劇貿易衝突；此外，地緣政

治因素與全球經濟下行壓力增大的情況下，可以考慮投資級別債券基金與黃金及金礦股基金，相

關基金近期在市場大幅下跌的情況下依舊可以保持堅挺姿態。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

