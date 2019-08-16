地產股續升港股收２５７３４漲２３８點逼近十天線，成交９１５億

《經濟通通訊社１６日專訊》美國零售數據勝預期緩和經濟將陷入衰退的憂慮，加上美國總

統特朗普表示，已安排好很快與中國國家主席習近平進行通話，討論貿易問題，美股隔晚

（１５日）反彈。港股今早低開１０點，未幾跌幅一度擴至１８１點，低見２５３１４點。其後

在內需股及本地地產股帶動下，港股由跌轉升，最多漲３０２點報２５７９８點，最終全日升

２３８點或０﹒９４％，報２５７３４點，連升兩日累漲４３１點或１﹒７１％，逼近十天線

（２５７８２點）。全日主板成交９１５﹒０２億元減少逾５％。

國企指數報９９６４點，升６０點或升０﹒６２％。

上證綜合指數報２８２３，升８點或升０﹒２９％，成交１８６１﹒３９億元人民幣。

深證成分指數報９０６０，漲５１點或升０﹒５７％，成交２４４１﹒１３億元人民幣。



＊新世界發展升逾６％最佳恆指成分股＊



５０隻恆指成分股中，３８隻上升，９隻下跌，３隻持平。

重磅股全日跌多升少，騰訊（００７００）跌１﹒２１％，報３２６﹒４元，為全日表現最

差恆指成分股；匯控（００００５）軟０﹒５３％，報５６﹒５元；中移動（００９４１）回吐

０﹒０８％，報６６﹒０５元；港交所（００３８８）反彈２﹒９４％，報２４５元；友邦保險

（０１２９９）亦升１﹒６％，報７６元。

本地地產股此前受累政治因素下，連日反彈，新世界發展（０００１７）升６﹒３３％，報

１０﹒４２元，為升幅最大恆指成分股；長實集團（０１１１３）急漲４﹒０８％，報

５３﹒６元；恆基地產（０００１２）升２﹒２７％，報３８﹒２５元；信置（０００８３）升

１﹒２３％，報１１﹒５６元；新地（０００１６）走高３﹒６４％，報１１６﹒８元；港鐵公

司（０００６６）亦見升２﹒１１％，報４８﹒３元。

收租股亦隨市反彈，九龍倉置業（０１９９７）升２﹒８８％，報４８﹒２元；希慎

（０００１４）漲２﹒２３％，報３４﹒４５元；領展房產（００８２３）走高２﹒３８％，報

９２﹒６元；太古地產（０１９７２）亦升１﹒６５％，報２７﹒７元。



＊資金流入內需飲食品股及藥業股避險＊



國家統計局上日公布最新數據預測，上月７０個大中城市新建商品住宅價格指數按年升幅放

緩至９﹒７％，是年內新低，數據顯示樓市進入降溫通道。內房股普遍跑輸大市，碧桂園

（０２００７）升０﹒３２％，報９﹒４５元；華潤置地（０１１０９）無升跌，報

３０﹒４元；中國海外（００６８８）升０﹒４１％，報２４﹒８元；萬科企業（０２２０２）

跌０﹒５５％，報２７﹒２５元；中國恆大（０３３３３）跌１﹒３５％，報１７﹒６元；龍湖

集團（００９６０）挫２﹒７％，報２７﹒０５元。

市況仍然不明朗因素眾多，資金流入內需飲食品股避險。蒙牛（０２３１９）升３﹒８７％

，報３０﹒９元；華潤啤酒（００２９１）急升７﹒８４％報３９﹒２元，其中午公布半年盈利

１８﹒７１億元人民幣升２４％，息０﹒１２元人幣；青島啤酒（００１６８）業績公布後多家

大行唱好，股價抽升９﹒７９％，報５２﹒７元；旺旺（００１５１）漲１﹒１７％，報

６﹒０５元；康師傅（００３２２）升走高３﹒４１％，報１２﹒１２０元；統一企業

（００２２０）則跌１﹒０５％，報８﹒４９元。

藥業股上日受壓，傳內地全面推行帶量採購，今日見反彈，中生製藥（０１１７７）升

３﹒９７％，報９﹒４２元；石藥（０１０９３）業績公布前夕上升４﹒０１％報１２﹒４４元

；國藥控股（０１０９９）漲２﹒２９％，報２６﹒７５元。（ｅｃ）

