【修例風暴】集會及遊行上訴委員會傍晚就紅土遊行及民陣遊行聆訊

《經濟通通訊社１６日專訊》警方昨日就民陣發起星期日遊行，發出「反對通知書」，只批

准民陣在維園集會的申請。另外，土瓜灣南社區主任李軒朗發起明日在紅磡及土瓜灣舉行「光復

紅土遊行」，警方已表明，考慮到過往示威行動，基於公共安全和公共秩序，反對遊行。公眾集

會及遊行上訴委員會傍晚舉行聆訊，處理有關上訴申請。（ｆｗ）（ｚｚ）

