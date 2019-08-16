【修例風暴】警方：反對遊行因擔心活動被激進暴力份子騎劫

《經濟通通訊社１６日專訊》警方反對民陣星期日（１８日）舉行遊行，只批准在維園集會

。中區警區指揮官謝名揚指，反對遊行因經風險評估後，擔心活動被激進暴力份子騎劫。

謝名揚表示，民陣預計有３０萬人參與，基於公共安全等理由，警方不反對維園的集會，但

不批准舉辦遊行、亦禁止遊行終點遮打道集會。如果星期日參與人數眾多，坐滿維園後，會視乎

人流，可能封閉附近道路；警方會按情況，與港鐵實施人群管理措施，維園將設緊急車輛通道。

謝名揚沒有正面回應，如人群逼出維園外，是否即等於參與非法集結，只重申警方在現場會看到

人流是否正在疏散，或是參與非法行動，亦會考慮維園集會的時間等因素。

警方指民陣發起的遊行可能會有衝突事件，但在場記者指出過往衝突事件與民陣遊行關係不

大，質疑是否張冠李戴。謝名揚解釋，６月起不少遊行被滋事份子騎劫，無法排除此情況在近日

遊行中再現，故必須每次評估時要作出平衡。警方就近日氣氛可看到暴力成分滲入遊行的機會高

，留意到網上有人提出要和平理性外，亦有人提出要勇武。

另外，警方將會透過流動電話短訊向市民發放大型公眾活動資訊，協助市民提高警覺，留

意自身安全。警方表示，希望透過開拓及增加更多溝通渠道，接觸更多市民，從而有效傳達資訊

。（ｆｗ）（ｚｚ）

