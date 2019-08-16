《品中資－羅國森》逢亂世買騰訊（００７００）

《品中資》對於絕大部分土生土長的香港人來說，過去兩個月，眼看香港社會的各種紛亂和

暴力場面不斷升級，心情肯定十分低落。如果你又是投資者的話，更可能受到雙重打擊。

無他，中美貿易戰進一步升級，美國總統特朗普執意要以關稅作為手段，逼使中國在談判桌

上讓步。又由於貿易戰升級，令到人民幣跌穿七算的重要心理關口。

又因此，美國宣布中國為匯率操控國，中國為了報復，也暫停向美國購買農產品。一時間，

除了貿易戰的戰火重燃，以及早前的科技戰之外，戰火再伸延至金融和貨幣領域。

在中美殺氣騰騰之下，環球股市顯著波動，而作為「重災區」的港股，這個多月來也從高位

大幅回落。有一點值得一提，如果以６月９日香港反修例的百萬人大遊行起計，港股的跌幅不算

大，只有大約５％。

即是說，６月９日之後，港股其實仍然向上的，恆生指數的近期高位是在７月４日所創，當

日的即市高位是２９００７點，收市則報２８７７６點。以昨日恆生指數收報

２５４９５點計，港股從高位已經下跌逾一成。



＊貿易戰升溫加速港股跌勢＊



也即是說，在反修例之初，投資者也未有遇見形勢會這樣惡劣，但也可以說，中美貿易戰或

中美角力，才是港股急挫的主要原因。

面對當前的股市氣氛，當然是應該減少入市，又或者減持股票，但如果你以中長線角度視之

，而自己又有持貨能力的話，當然也可以小注吸納一些不太受累的股票。

除了上星期品評的中移動（００９４１）之外（過去一周，中移動逆市升近５％，大市下跌

２﹒４％），剛公布中期和第二季業績的股王騰訊（００７００），其實也是不錯的選擇！

事實上，我在過去的品評中已經指出過，中美貿易戰對騰訊沒有直接影響，即使打科技戰，

因為騰訊不是硬件類的科技公司，所以也不是矛頭指向的股份。當然，如果內地經濟大幅滑落，

騰訊也無可避免會間接受累。

事實上，近期騰訊的股價也是偏弱的，以７月２日的近期高位３６７﹒８元計，股價已經下

跌了一成（昨日收報３３０﹒４元）。如果以今年４月１１日的高位４００﹒４計，更下跌一成

七。

有一點值得注意的是，騰訊的今年高位是在４月所創，當時已經踏入第二季，當時市場預計

，騰訊的手機遊戲業務開始復甦，所以趁低吸納騰訊。前日騰訊公布了今年第二季和半年業績，

也確實反映了這個事情。

因為內地恢復批出遊戲版號，騰訊第二季的手機遊戲收入，由第一季的下跌２％，變成增長

２６％，而環比也有５％增長，主要由《王者榮耀》（海外稱《傳說對決》）和

《完美世界》貢獻。

不過，今年５月成功商業化的「食雞」遊戲《和平精英》，因為遞延影響，對上季收入貢獻

有限，但該款遊戲的每日活躍帳戶已超過５０００萬，應該會對下半年的手遊業務有更大貢獻。

在手遊業務復甦，以及金融科技及企業服務保持增長動力帶動下，騰訊上季以非通用會計準

則（ＮｏｎＧＡＡＰ）計算的純利，增長１９％至２３５億元（人民幣．下同），貼近市場預期

上限；但收入按年增長２１％至８８８億元，則稍低於市場預期的９３４億元平均水平。



＊金融科技業務保持高增長＊



當中以網絡廣告的業務較值得關注，主要因為內地收緊內容監管，騰訊的網絡廣告收入增長

，由首季的２５％放緩至上季的１６％，當中包括騰訊視頻在內的媒體廣告收入減少７％，公司

解釋是因為去年ＦＩＦＡ世界盃影響基數，以及今年部分熱門劇集延後播映，令廣告收入減少。

但值得欣喜的是，開始成為騰訊重點業務的金融科技及企業服務的板塊則保持勁升勢頭，上季收

入增長三成七至２２９億元，這方面業務的貢獻已經開始拋離網絡廣告的業務了。

總結來說，騰訊的業務仍然按照原有軌道正常推進，她的遊戲業務相對更能抵禦經濟的逆轉

（只要政策配合），而她向產業互聯網發展的方向也逐步開展。

以現時估值計，騰訊今年的預測市盈率大約３０倍左右，雖然不是特別便宜，但已經很不俗

。在今時今日的「亂世」，買騰訊應該是不錯的選擇，即使作為短長線買賣，以３７０元為目標

價炒上落也不俗呢！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

