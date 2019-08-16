《神州經脈》中美貿談加快，人幣中間價跌４周，滬指周彈１﹒８％

《神州經脈》滬深股市昨日（１５日）坐過山車後，今早初段暫無明確方向，盤中受惠青啤

（滬：６００６００）、平保（滬：６０１３１８）半年績強勁，多個權重板塊盤中領漲，滬深

明確升勢，滬綜指最多曾升０﹒８７％，惟尾盤銀行股下跌，指數升幅急速收窄至０﹒２８％收

市，報２８２３﹒８２點。不過本周美國股市深受衰退憂慮影響暴跌，滬指累計一周仍錄得

１﹒７７％的升幅，中止兩連跌。另外，深成指今日升０﹒５７％，創業板指漲０﹒７９％。

人行進行８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，即今日淨投放８００億元，公開

市場本周全口徑淨投放３１７０億元。Ａ場表現壓過環球衰退恐懼，交投稍有起色，全日兩市成

交４３０２億元，按日增加９﹒２％。

美國總統特朗普透露，已安排與中國國家主席習近平在短期內通話，他不認為中國會就新一

輪關稅採取反制措施，貿易談判會按原定計劃進行，特朗普重申中國很想達成貿易協議，並會答

應採購美國農產品。但中方口氣依然強硬，《人民日報》一篇評論文章指出，無論美方如何極限

施壓，中方決不會在重大原則問題上讓步，並堅決反制任何挑釁。

另外特朗普又談到香港近期發生的連串衝突，他建議習近平直接和示威者對話，令事件有一

個圓滿的結局。



＊發改委：物價不具備全面大幅上漲基礎＊



國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，７月份，共審批核准固定資產投資項目１２個，

總投資７０５億元，其中審批８個，核准４個，主要集中在交通、能源等行業。

對於物價走勢，孟瑋認為走勢將相對平穩。今後一段時間來看，中國物價不具備全面大幅上

漲的基礎。

從供給來看，中國工農業產品和服務價格和服務的供給總體評定充裕的。從需求來看，居民

消費穩定增長，價格總水平保持基本穩定的態勢是具備堅實基礎的。儘管非洲豬瘟對當前的生豬

生產造成了一定的衝擊，但是肉禽等替代品的生產是增長比較快的，肉蛋奶的供應也是比較充裕

的，居民基本的飲食和消費是不會受到影響。

另外，發改委重點從三個方面著手進一步推動企業部門結構性去槓桿。一是促進市場化債轉

股增量、擴面、提質。二是穩妥出清「殭屍企業」。三是完善企業債務風險監測預警機制。下一

步將推動完善覆蓋全部國有企業法人的債務風險監測系統，對企業槓桿率和債務風險進行動態監

測，做到及時預警、及時處置，將風險降至最低。

孟瑋表示，市場化債轉股可以在降低企業負債的同時增加權益資本，見效快且對企業生產運

營衝擊小。通過引入外部股東，市場化債轉股為企業提供了完善治理結構、清理資產、業務調整

的良機，可以實現去槓桿與混合所有制改革、剝離低效無效資產、聚焦主業的有機結合。



＊人幣中間價連跌４周＊



美國總統特朗普表示，已安排好很快就與中國國家主席習近平進行通話，兩人將很快會討論

貿易問題。不過市場並不受落，人民幣兌一美元中間價今報７﹒０３１２，較上個交易日貶４４

點子，結束兩連升。本周中間價累計貶值１７６點，幅度為０﹒２５％，連跌４周但跌勢放緩。

而人行在本周已連續五日進行逆回購操作，交易量分別為人民幣３００億元、６００億元、

１０００億元、３００億元、８００億元。因同時沒有逆回購到期，實現淨投放３０００億元。

此外，人行１５日進行中期借貸便利（ＭＬＦ）操作４０００億元，比當日到期量多１７０億元

。全口徑測算，本周淨投放３１７０億元人民幣。



＊中交建集團擬投標阿根廷工程＊



中國交通建設集團子公司－－中交疏浚與阿根廷政府及地方港口官員會晤，中交建集團準備

投標阿根廷的巴拉那河疏浚工程。

據《路透》引述三名參與消息人士透露，中交建在當地的合作夥伴Ｓｅｒｖｉｍａｇｎｕｓ

的疏浚經理Ｍａｒｃｏｓ Ｄｅ Ｖｉｎｃｅｎｚｉ確認中方對這項特許業務有興趣，他認為這

條水道的疏浚必須升級，才能符合該水道的運輸和貿易新需求。消息人士表示，中國已經是阿根

廷的大豆主要買家。對於他們而言，如果能夠拿下航行控制權，也將讓他們擁有很強的議價優勢

。

不過，Ｉｎｔｅｒ－Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｄｉａｌｏｇｕｅ的Ｍｙｅｒｓ表示，阿根廷當局

應該對過度倚賴單一經濟夥伴的投資或融資保持警戒。她表示，中國在重要行業的廣泛參與，可

能會讓中國對阿根廷的決策擁有過大的影響力。而中國可強化疏浚業者爭奪此項工作的競爭，從

而有助於壓低運河貨運收費。

巴拉那河疏浚是阿根廷最大的物流合同，阿根廷農業出口品有８０％仰賴巴拉那河運輸。該

河流是阿根廷主要的水運高速路，連接南大西洋以及全球主要航道，將大豆和玉米源源不斷地從

潘帕斯農業區運出。中國現時已經是阿根廷大豆的主要買家，同時中國國有綜合企業中糧集團通

過收購，成為在阿根廷經營的最大農產品出口企業。

阿根廷交通部以及中國交通建設並沒有回應有關的報道。



＊華信國際退市前夕無懸念跌停＊



去年２月中國民營能源巨頭中國華信董事長葉簡明失聯至今，有媒體指他被有關部門帶走調

查，華信系瞬間分崩離析，旗下Ａ股上市公司華信國際（深：００２０１８）此前連續１９日收

盤價低於１元，今日就算股票漲停也不可能返回１元位置，所以公司在今日收市後將啟動退市程

序，宣告停牌。

華信國際在最後一個交易日無懸念跌停，報０﹒６１元，成交額９４６萬元，市場上還錄得

８６萬手掛單，逃生無望。

華信國際曾為保住上市地位作出最後一搏：公司宣布與中州炭素簽訂重組協議，對方擬協調

幫助公司擺脫債務危機等事宜，但由於可行性存疑，被監管機構發出關注函。（ｃａ）

