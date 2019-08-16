《鍾之日記》超人籲愛止怒憤，市場氣氛見緩和

《鍾之日記》８月１６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



像你我一樣的普通市民，可以在面書等社交平台上發表意見「洗版」，但同樣是「一個香港

市民」，富商李嘉誠則選擇在各大報章頭版「洗版」，發表其個人意見，他還別出心裁地推出兩

個版本，其中一款的內容為「黃台之瓜，何堪再摘」，李嘉誠早在２０１６年評論旺角騷亂事件

時，便曾提過這八個字；另外一款則以反暴力為主題，寫有：「最好的因可成最壞的果」、「以

愛之義，止息怒憤」，及「愛中國，愛香港，愛自己」和「愛自由，愛包容，愛法治」等字句。

相比起早前地產建設商會機械式的譴責暴力廣告，李嘉誠個人刊登的廣告則帶來更大波瀾，

最耐人尋味的一點在於，為何超人要同時刊登兩個版本的個人意見廣告呢？李嘉誠透過發言人回

應，是因為難以用單一語言或溝通方法回應事件，又稱「應以何身得度者，即現何身而為之說法

」。

「黃台之瓜，何堪再摘」一句，意指爭鬥已經產生了不可彌補的瘡疤，勸勉他人不要再繼續

爭鬥下去，但翻看中國歷史，唐代皇子李賢通過《黃台瓜辭》提醒母親武則天，不要再沉迷宮廷

爭鬥，對自己的其他兄弟趕盡殺絕，有把矛頭指向當權者的意味。李嘉誠今次亦一樣，沒有點明

誰才是摘瓜人，不過他選擇刊登兩份不同版本的廣告，若反暴力主題的廣告是面向憤怒的社會大

眾，另一則廣告有可能是說給另一批人聽的。

長和系今日全升，長和（００００１）升２％，電能實業（００００６）升１﹒６％，長江

基建（０１０３８）升１﹒３％，長實集團（０１１１３）更漲４﹒１％。



＊港股由跌轉升＊



美國零售數據勝預期緩和經濟將陷入衰退的憂慮，港股今早低開１０點，未幾跌幅一度擴至

１８１點，低見２５３１４點。其後在內需股及本地地產股帶動下，港股由跌轉升，最多漲

３０２點報２５７９８點，最終全日升２３８點或０﹒９４％，報２５７３４點。全日主板成交

９１５﹒０２億元減少逾５％。南向資金買勢不止，創下去年２月以來單日最大淨買入紀錄。

在香港示威抗議高燒不退之際，香港政府昨日宣布一系列支援企業和減輕市民生活負擔的措

施未計及工程開支，預計約為１９１億元。包括提高個人收入免稅額等，此外，超人今日在香港

多份報紙刊登的廣告，亦令市場氣氛見緩和。



＊滬綜指周漲幅創八周來最大＊



祖國股市昨日（１５日）坐過山車今日回升，盤中受惠青啤（滬：６００６００）、平保（

滬：６０１３１８）半年績強勁，多個權重板塊盤中領漲，滬綜指最多曾升０﹒８７％，惟尾盤

銀行股下跌，指數升幅急速收窄至０﹒２８％收市，報２８２３﹒８２點。不過本周美國股市深

受衰退憂慮影響暴跌，滬綜指累計一周仍錄得１﹒７７％的升幅，周漲幅創八周來最大。全日兩

市成交４３０２億元（人民幣．下同），按日增加９﹒２％。

美國總統特朗普透露，已安排與中國國家主席習近平在短期內通話，他不認為中國會就新一

輪關稅採取反制措施，貿易談判會按原定計劃進行，特朗普重申中國很想達成貿易協議，並會答

應採購美國農產品。但中方口氣依然強硬，《人民日報》一篇評論文章指出，無論美方如何極限

施壓，中方決不會在重大原則問題上讓步，並堅決反制任何挑釁。



＊業績強勁，平保青啤爆升＊



平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，截至６月底止中期純利為９７６﹒８億元

，按年升６８﹒１％，期內收入６９０２﹒４６億元，按年增１７﹒２１％。摩通料平保下半年

新業務價值增長加快，續籲「增持」；野村表示，雖然平保市場份額有所下降，但承保利潤仍保

持在有利可圖且高於行業水平的３﹒４％，重申平保為行內首選。

瑞信將平保今年及２０２１年的每股盈利分別調升８％及２％，維持予其「優於大市」評級

，Ｈ股及Ａ股目標價分別予１１３港元及１００人民幣。

平保Ａ全日升１﹒３％，報８７﹒４６人民幣，Ｈ股漲２％，報８９﹒１５港元。

青島啤酒今年中期純利約１６﹒３億元，同比升約２５﹒２１％。主品牌青島啤酒銷量

２３﹒６億升，同比增６﹒３％。中信証券唱好，稱公司產品結構升級及費用提效，疊加增值稅

改革利好，公司盈利能力望持續改善。青啤Ａ全日漲停，Ｈ股升９﹒７９％。



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