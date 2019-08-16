【貿易開戰】華春瑩：美國濫用出口管制措施，將中廣核等列入名單

《經濟通通訊社１６日專訊》針對美國商務部將中廣核等４家企業列入出口管制實體名單中

國外交部發言人華春瑩回應稱，美方此舉泛化國家安全概念、濫用出口管制措施，不僅對中國企

業造成傷害，也對包括美國在內的相關國家企業造成影響。（ｃｔ）

