【聚焦人幣】ＢＩＳ：人幣７月實際及有效匯率雙雙回升

《經濟通通訊社１６日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，７月人民幣實際有效匯率

指數升０﹒６４％至１２１﹒１８，結束此前連續四個月下降走勢，上月修正後為降

１﹒４５％。當月名義實際有效匯率指數升０﹒２４％至１１６﹒１７，結束此前連續兩個月下

降走勢，上月修正後為降１﹒３８％。

《路透》根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年人民幣實際有效匯率累計漲０﹒０９％，名義有

效匯率則累計漲０﹒０３％；２０１８年實際有效匯率累計漲０﹒９４％，名義有效匯率則累計

漲１﹒１７％，終結此前連續兩年跌勢。（ｃａ）

