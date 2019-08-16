《經濟通通訊社１６日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，７月人民幣實際有效匯率
指數升０﹒６４％至１２１﹒１８，結束此前連續四個月下降走勢，上月修正後為降
１﹒４５％。當月名義實際有效匯率指數升０﹒２４％至１１６﹒１７，結束此前連續兩個月下
降走勢，上月修正後為降１﹒３８％。
《路透》根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年人民幣實際有效匯率累計漲０﹒０９％，名義有
效匯率則累計漲０﹒０３％；２０１８年實際有效匯率累計漲０﹒９４％，名義有效匯率則累計
漲１﹒１７％，終結此前連續兩年跌勢。（ｃａ）
16/08/2019 08:57
【聚焦人幣】ＢＩＳ：人幣７月實際及有效匯率雙雙回升
《經濟通通訊社１６日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，７月人民幣實際有效匯率
指數升０﹒６４％至１２１﹒１８，結束此前連續四個月下降走勢，上月修正後為降
１﹒４５％。當月名義實際有效匯率指數升０﹒２４％至１１６﹒１７，結束此前連續兩個月下
降走勢，上月修正後為降１﹒３８％。
《路透》根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年人民幣實際有效匯率累計漲０﹒０９％，名義有
效匯率則累計漲０﹒０３％；２０１８年實際有效匯率累計漲０﹒９４％，名義有效匯率則累計
漲１﹒１７％，終結此前連續兩年跌勢。（ｃａ）
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