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16/08/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美掀貨幣戰

　　《神州縱橫》中美貿易戰持續升級，特朗普連珠炮發，繼加收３０００億美元中國入口關稅
後，又指中國為匯率操縱國，並由財政部正式確認。此舉意義何在值得探討。
　
＊美單邊指中國操縱匯率＊
　
　　操縱國指控本就是美國的經貿單邊主義工具之一，要把美國的意願通過法規形式涵蓋天下。
但這次更為離譜者是連美國自己的法規也不要了，只由特朗普一錘定音，任意決斷重大對華政策
。美國本有指控操縱匯率三條件：對美貿易順差大於２００億美元，對外經常帳順差超過ＧＤＰ
３％，和持續進行單邊調控匯價等。除了首項外其餘二項中國均未符合。至於美國對華貨赤高本
就有許多美方因素：包括工業空調化要依賴中國供給、競爭力低下及限制高科產品對華出口等。
美國高科產品出口的千億美元，但對華只有數百億佔比甚低。其實急速發展中的中國完全有機會
成為美國此類出口的最大及最高增長市場，美國卻輕易地放走商機。在貿易戰下美國對華貿赤將
進一步增加：農產、能源及高科產品等的出口均將大幅縮小。至於操縱指控對中國的影響，則至
少在中近期看基本沒有。本來美方可按此「罪名」實施制裁，如限制對華採購及中企向美國機構
融資，特朗普更曾揚言要中國及歐盟徵收更高關稅，因兩者貨幣近期均對美元貶值。但財長在確
認中國操縱時只談及向ＩＭＦ投訴，對制裁未有表示，顯見在這方面不敢妄動。ＩＭＦ報告已明
言美國指控證據不足，第一回合美方已完敗。
　
＊中國允破七乃對美警告＊
　
　　操縱指控的觸發因素是８月５日人民幣在岸及離岸價均破七，令特朗普不顧一切出手，也由
此正式啟動了中美間的貨幣戰。兩國經貿戰隨之再升一級，並開拓了新領域。破七是否顯示中國
動用了貶值武器須予客觀分析。首先是人民幣近期有許多貶值的客觀因素，包括中國經濟放緩、
外需疲弱、貿戰升級和歐洲及其他亞太貨幣顯著下跌等。中國實行一籃子貨幣穩定匯率機制，故
當其他主要貨幣兌美元多貶時人民幣自會跟隨。因此近日人民幣貶值主要是由市場主導。另方面
，由於中國對匯率仍有一定調控力度，當局允許破七出現也傳達了重要訊息。一是對美國發出警
告：在貿戰上中國不怕打不怕硬碰。二是對市場提示：別迷信保七之說。之前人行前行長周小川
及現任行長易綱等均已表態指「七」無甚特別，非不可破的紅線。從此市場預期也須作出調整。
對中國來說美國指控實際意義不大，即使美方出手，制裁措施都已在貿戰中用上，加多點的影響
只屬邊際性，何況中國也可還擊。《資深評論員　凌昆》

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