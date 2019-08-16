【京城近觀】北京的夜生活來了

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》你看過凌晨的北京嗎？不少人說凌晨的北

京很美，夜生活、夜經濟北京的夜晚燈光火通明，這些離市民愈來愈接近。

「ｏｎｅ ｎｉｇｈｔ ｉｎ ｂｅｉｊｉｎｇ 我留下許多情，不管你愛與不愛，都是歷

史的塵埃……不敢在午夜問路，怕走到了百花深處」。台灣歌手陳升的聲音在腦海中想起，那還

是上世紀九十年代，陳升在北京創作的一首經典歌曲，流行與國粹京劇的唱腔地的融合，現在聽

來也一點都不過時。

你印象中的北京夜晚是怎樣的呢？７月中，規劃了一年多地的京城夜間經濟措施正式面世，

《北京市關於進一步繁榮夜間經濟促進消費增長的措施》頒布，推出１３項措施「點亮夜京城」

。似乎一夜之間，夜經濟在北京遍地開花。商場沒那麼早關門了，賣小吃的攤子，都搬到戶外來

了。



＊提振中國經濟一定要靠自己＊



《措施》提出，在三里屯，五棵松，藍色港灣，世貿天階等「夜京城」地標商圈區域，開展

深夜食堂、燈光節，「秀北京」旅遊演出等夜間主題活動。繼續扶持２４小時實體書店，對於演

出場所，給予一定低票價補貼。

政府對於夜間經濟的促進是顯然易見的，夜間經濟作為和「平台經濟、跨境電商」等並列為

新一輪消費升級措施，在中美貿易戰打得火熱的陰霾下，反複無常的美國總統特朗普既然那麼不

可靠，中國也喊出了「做好自己的事」的口號，促進消費和內需，提振中國經濟一定要靠自己。

中國２０１８年的ＧＤＰ增速為６﹒６％，雖然還是位於世界前列，但是增速創下新低，外

部風險不可忽視。如今的ＧＤＰ與往日不同，在於國內經濟結構發生了很大變化，繼續靠搬磚來

提高ＧＤＰ沒過去那麼受歡迎，調結構就是要轉型，搞娛樂、搞商業、搞高科技。中國要提升實

力，讓自己變得更有底氣，挖掘內需提振消費也就成為了當務之急。



＊商場外紛紛搭起賣食物的小攤子＊



目前北京、上海、天津、石家莊重慶等城市紛紛推出具體措施，發展夜經濟，建立夜間經濟

示範街，地標型夜市等等。

美國布朗大學教授戴維．維威爾表示一個地區夜晚的燈光亮度和他的ＧＤＰ成正比。作為最

早開展夜間經濟的地區，英國每年的ＧＤＰ中，夜經濟貢獻率為６％。

推動夜經濟措施一推出，北京一些商場就有了動作。作為晚上人流本來就比較多的景點

世貿天階，在商場外面的空地上，搭起了一排排的賣食物的小攤子，還擺上了幾十張桌椅。細心

一看，原來都是商場裡面的食店、餐廳搬到外面來營業，不再限制於商場晚上１０點關門的營業

時間，可以營業得更晚，做更多的生意。ＣＢＤ、金融街的一些商場也在外面的空地擺出了小吃

攤子。

夜間經濟真的能行嗎？電商在內地發展蓬勃，大量喜歡夜間消費的人都喜歡呆在家裡，點點

手指，足不出戶就能買到心頭好，想要買甚麼，電商打折更便宜；餓了，外賣迅速，還不用換衣

服出門。要發展夜間經濟，那如何把人吸引到商場？

加上南北方生活習慣差異大。南方人生活相對悠閒，重慶、成都、上海本來的夜生活就比較

發達。北京人不一定早睡早起的比較多，但是有人這麼說過，在北京的生意只能做半天，因為北

京的居住區和工作區有非常明顯的分割。白天，人們湧入市中心的各大商業區，晚上就要花一至

兩個小時回到五環外的天通苑、回龍觀，或者是通州、燕郊的家中。這種地理上的分層，讓每一

個區域的店家都只擁有半天時間的客流。



＊主要吸引附近居民＊



小記特地等到晚上１０點，夜間經濟的黃金時間，去實地考察了一下，消費的人也不少。商

場旁邊那家地產公司才剛剛關燈，一些穿著一身西服的地產經紀坐在小吃攤的座椅上喝酒、吃東

西、聊天，有身穿制服的夜班工人，有衣著休閒遛完狗的、散完步的人，其中不乏金髮碧眼的外

國人。看起來，都是附近公寓或小區的居民，生意還是有的，並沒有想像中的冷清。

為了促進夜間經濟，讓大家晚上可以回家，地鐵１號線和２號線在周五至周日的晚上都會延

長營運時間。不過有點不太方便的是，目前也就只有這兩條線是在固定時間延長營運時間，其餘

近十條地鐵線都沒有跟進。

深夜食堂是夜間經濟的一部分，還需要發展更為豐富的消費品類，不限於餐飲，影院劇院，

各類演出、比賽、展覽、書店、畫廊。簡而言之，日間有的，夜間也要有，才能組成豐富的夜間

經濟。期待夜間經濟能為中國經濟帶來更多的活力。

