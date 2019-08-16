【人行放水】８００億逆回購利率持平，全周全口徑投放３１７０億

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系

流動性合理充裕，今日以利率招標方式開展了８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，

中標利率持平於２﹒５５％。

公開市場今日無逆回購到期，單日淨投放８００億元。

時隔十四個交易日後，公開市場本周重啟逆回購，並於昨日（１５日）增量續作４０００億

元ＭＬＦ，據此計算，本周全口徑淨投放３１７０億元。上周全周零投放零回籠。（ｗｌ）

