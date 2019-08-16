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16/08/2019 12:52

【ＦＯＣＵＳ】港府派糖、首富發聲、做空潮起，香港之夏臨掀底牌

　　【ＦＯＣＵＳ】大學及多間大行自７月初吹起香港２０１９增長預期「淡風」，時隔近一個
半月後，港府終於後知後覺於周四（１５日）宣布下調全年實質經濟增長預測至０％至１％，並
祭出約１９１億元的紓困措施。
　　而繼太古（０００１９）、九倉（００００４）、新地（０００１６）等表態譴責暴力後，
首富李嘉誠周五（１６日）於多份本地報章刊登頭版廣告，呼籲反暴力、止息怒憤；就連回歸前
被戲稱為「香港四大政治勢力之一（注：另三為港督、匯豐、馬會）」的英資怡和集團，亦罕有
發聲明譴責暴力。隨著距離「建國７０周年大慶」僅餘６周，押注港幣貶至７﹒９目標的看跌期
權價值飆升，瀕臨臨界點的「香港之夏」終局是否正
ｗｒｉｔｉｎｇ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｗａｌｌ？

＊１９１億紓困措施料難刺激經濟＊

　　早前一眾大行爭相下調香港今年增長至最低０％，港府昨終於直認現實，大削實質增長率預
測２個百分點至０％－１％；與此同時，財爺波叔宣布１９１億紓困和提振經濟措施，料惠及約
１４０萬人。具體包括薪俸稅增至百分百退稅（上限維持２萬）、９３萬中小幼學生派開學津貼
２５００元、豁免２７項政府收費、公屋免租一個月、綜援生果金「雙糧」及２０００元電費補
貼等。
　　暫且不論面臨回歸以來最大政治危機的港府，此番「派糖」之舉是否對症下藥，單以財政乘
數效應論，刺激經濟效應恐只可以「漣漪」計；而針對中小企的政府收費豁免、租金減半、額外
注資相關基金等亦充滿「會計思維」。

＊李嘉誠：對「一國兩制」，要以謙和而珍之＊

　　事實上，若想長遠推動香港經濟增長，港府理應有更積極的稅收╱理財新思維以及確保港人
對「一國兩制」的信心。李嘉誠今早即透過發言人指，香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩
致遠；對「一國兩制」，要以謙和而珍之。
　　就眼下而言，無論是財團競相譴責暴力，還是首富指「最好的因可成最壞的果」，「政治問
題、政治解決」正瀕臨揭開底牌的臨界點；此從高舉「美國優先」的侵侵近日突然高調發聲、對
香港事務頻頻指點江山可見一斑。

＊侵侵突然高調發聲，添局勢詭譎＊

　　侵侵在中美貿易戰僵持之際拖香港下水，甚至聲稱「中國想與美國達成貿易協議，首先應人
道地處理香港問題（ｌｅｔ　ｔｈｅｍ　ｗｏｒｋ　ｈｕｍａｎｅｌｙ　ｗｉｔｈ　
Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　ｆｉｒｓｔ）」，恐觸犯北京「不屈從外來壓力」的大忌，勢令局勢更詭
譎難測。
　　巧合的是，押注港元兌美元貶至７﹒９０為目標的３個月、６個月、１２個月看跌期權，相
對看漲期權價值近日齊飆升。以市場隱含波動率測算，市場預期這種情形將在未來６個月內發生
的隱含概率已逼近６０％，較７月底的１４％急升。
　　早前唱空港元的「大鱷」Ｋｅｌｙ　Ｂａｓｓ今日趁火打劫指，港人至少應該將港元兌換成
美元，以避免貨幣區間出現混亂中斷；不過，加拿大帝國商業銀行亞洲宏觀策略負責人
Ｐａｔｒｉｃｋ　Ｂｅｎｎｅｔｔ則認為，港元已接近７﹒８５，距離７﹒９０並不是那麼遙遠
。但就現實而言，聯匯制度將佔上風。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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