【ＦＯＣＵＳ】港府派糖、首富發聲、做空潮起，香港之夏臨掀底牌

【ＦＯＣＵＳ】大學及多間大行自７月初吹起香港２０１９增長預期「淡風」，時隔近一個

半月後，港府終於後知後覺於周四（１５日）宣布下調全年實質經濟增長預測至０％至１％，並

祭出約１９１億元的紓困措施。

而繼太古（０００１９）、九倉（００００４）、新地（０００１６）等表態譴責暴力後，

首富李嘉誠周五（１６日）於多份本地報章刊登頭版廣告，呼籲反暴力、止息怒憤；就連回歸前

被戲稱為「香港四大政治勢力之一（注：另三為港督、匯豐、馬會）」的英資怡和集團，亦罕有

發聲明譴責暴力。隨著距離「建國７０周年大慶」僅餘６周，押注港幣貶至７﹒９目標的看跌期

權價值飆升，瀕臨臨界點的「香港之夏」終局是否正

ｗｒｉｔｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ ｗａｌｌ？



＊１９１億紓困措施料難刺激經濟＊



早前一眾大行爭相下調香港今年增長至最低０％，港府昨終於直認現實，大削實質增長率預

測２個百分點至０％－１％；與此同時，財爺波叔宣布１９１億紓困和提振經濟措施，料惠及約

１４０萬人。具體包括薪俸稅增至百分百退稅（上限維持２萬）、９３萬中小幼學生派開學津貼

２５００元、豁免２７項政府收費、公屋免租一個月、綜援生果金「雙糧」及２０００元電費補

貼等。

暫且不論面臨回歸以來最大政治危機的港府，此番「派糖」之舉是否對症下藥，單以財政乘

數效應論，刺激經濟效應恐只可以「漣漪」計；而針對中小企的政府收費豁免、租金減半、額外

注資相關基金等亦充滿「會計思維」。



＊李嘉誠：對「一國兩制」，要以謙和而珍之＊



事實上，若想長遠推動香港經濟增長，港府理應有更積極的稅收╱理財新思維以及確保港人

對「一國兩制」的信心。李嘉誠今早即透過發言人指，香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩

致遠；對「一國兩制」，要以謙和而珍之。

就眼下而言，無論是財團競相譴責暴力，還是首富指「最好的因可成最壞的果」，「政治問

題、政治解決」正瀕臨揭開底牌的臨界點；此從高舉「美國優先」的侵侵近日突然高調發聲、對

香港事務頻頻指點江山可見一斑。



＊侵侵突然高調發聲，添局勢詭譎＊



侵侵在中美貿易戰僵持之際拖香港下水，甚至聲稱「中國想與美國達成貿易協議，首先應人

道地處理香港問題（ｌｅｔ ｔｈｅｍ ｗｏｒｋ ｈｕｍａｎｅｌｙ ｗｉｔｈ

Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ｆｉｒｓｔ）」，恐觸犯北京「不屈從外來壓力」的大忌，勢令局勢更詭

譎難測。

巧合的是，押注港元兌美元貶至７﹒９０為目標的３個月、６個月、１２個月看跌期權，相

對看漲期權價值近日齊飆升。以市場隱含波動率測算，市場預期這種情形將在未來６個月內發生

的隱含概率已逼近６０％，較７月底的１４％急升。

早前唱空港元的「大鱷」Ｋｅｌｙ Ｂａｓｓ今日趁火打劫指，港人至少應該將港元兌換成

美元，以避免貨幣區間出現混亂中斷；不過，加拿大帝國商業銀行亞洲宏觀策略負責人

Ｐａｔｒｉｃｋ Ｂｅｎｎｅｔｔ則認為，港元已接近７﹒８５，距離７﹒９０並不是那麼遙遠

。但就現實而言，聯匯制度將佔上風。

