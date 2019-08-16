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即市新聞

16/08/2019 09:05

《師傅教路－黃瑋傑》聯想季績不錯，關注個人電腦業務持續增長否

　　《師傅教路》聯想集團（００９９２）公布截至今年６月３０日止第一財政季度業績，雖然
股東應佔溢利同比大幅增長超過一倍，但昨日（１５日）股價不升反跌，最低見到５﹒４８元，
收報５﹒６４元，下跌０﹒３６元，跌幅達６％。
　　在截至６月３０日止第一財政季度，聯想集團實現收入１２５﹒１２億美元，同比增長５％
，環比截至３月３１日止第四財季增長６﹒８％；股東應佔溢利為１﹒６２億美元，同比和環比
分別增長１１１％和３７﹒３％；毛利率為１６﹒４％，同比和環比分別上升２﹒７和
０﹒２個百分點，主要由於三個業務集團均顯示持續利潤改善。按產品業務集團劃分，智能設備
業務集團（包括個人電腦業務和移動業務）收入為１１１﹒５６億美元，增長８％。其中，個人
電腦業務錄得收入９６﹒３１億美元，增長１２％，佔集團總收入７５％以上。個人電腦和智能
設備業務的除稅前溢利增長２３％至５﹒２４億美元，稅前利潤率上升０﹒５個百分點至
５﹒４％，是所有第一財季中所實現的最高除稅前溢利率。根據行業數據，聯想實現了
２５﹒１％的市場份額，創出紀錄新高，是全球市場前五大供應商中增長最快的個人電腦供應商
，而且增長率優於市場達１３﹒２個百分點，為五年多來的最高水平。

＊首季度盈利按年增逾倍＊
　
　　不過，移動業務集團收入卻下降９％至１５﹒０３億美元，主要由於集團持續完善其在歐洲
的戰略，僅針對具有盈利增長潛力的國家進行投資，因此導致經營規模縮小及收入下降。雖然收
入下降，但移動業務的稅前利潤仍增長１﹒０３億美元，是連續四個季度同比增長超過１億美元
。數據中心業務收入為１３﹒５６億美元，下跌１７％，佔集團總收入１１％，主要由於一部分
和大型的超大規模數據中心經歷了去年大幅增長後大量囤積庫存，另外一個關鍵的行業挑戰是商
品售價大幅下降。除了收入下降，數據中心業務仍續虧損，第一財季虧損為５２００萬美元，較
去年同期虧損６３００萬美元輕微收窄。另外，據聯想指出，軟件和服務收入同比增長達到兩位
數，佔集團總收入近６％，且利潤率亮眼。

＊股價正考驗２５０天線＊

　綜觀聯想第一財季業績，其實整體表現不錯，只是最大貢獻仍來自個人電腦業務，未來關注增
長能否持續。雖然昨日其股價逆市下跌，但今年以來其股價仍累升約１１％，跑贏恆指。技術上
，其股價正考驗２５０天線（５﹒６８元）關口，一旦失守，５﹒１５元水平料有支持。
《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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