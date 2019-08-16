《師傅教路－黃瑋傑》聯想季績不錯，關注個人電腦業務持續增長否

《師傅教路》聯想集團（００９９２）公布截至今年６月３０日止第一財政季度業績，雖然

股東應佔溢利同比大幅增長超過一倍，但昨日（１５日）股價不升反跌，最低見到５﹒４８元，

收報５﹒６４元，下跌０﹒３６元，跌幅達６％。

在截至６月３０日止第一財政季度，聯想集團實現收入１２５﹒１２億美元，同比增長５％

，環比截至３月３１日止第四財季增長６﹒８％；股東應佔溢利為１﹒６２億美元，同比和環比

分別增長１１１％和３７﹒３％；毛利率為１６﹒４％，同比和環比分別上升２﹒７和

０﹒２個百分點，主要由於三個業務集團均顯示持續利潤改善。按產品業務集團劃分，智能設備

業務集團（包括個人電腦業務和移動業務）收入為１１１﹒５６億美元，增長８％。其中，個人

電腦業務錄得收入９６﹒３１億美元，增長１２％，佔集團總收入７５％以上。個人電腦和智能

設備業務的除稅前溢利增長２３％至５﹒２４億美元，稅前利潤率上升０﹒５個百分點至

５﹒４％，是所有第一財季中所實現的最高除稅前溢利率。根據行業數據，聯想實現了

２５﹒１％的市場份額，創出紀錄新高，是全球市場前五大供應商中增長最快的個人電腦供應商

，而且增長率優於市場達１３﹒２個百分點，為五年多來的最高水平。



＊首季度盈利按年增逾倍＊



不過，移動業務集團收入卻下降９％至１５﹒０３億美元，主要由於集團持續完善其在歐洲

的戰略，僅針對具有盈利增長潛力的國家進行投資，因此導致經營規模縮小及收入下降。雖然收

入下降，但移動業務的稅前利潤仍增長１﹒０３億美元，是連續四個季度同比增長超過１億美元

。數據中心業務收入為１３﹒５６億美元，下跌１７％，佔集團總收入１１％，主要由於一部分

和大型的超大規模數據中心經歷了去年大幅增長後大量囤積庫存，另外一個關鍵的行業挑戰是商

品售價大幅下降。除了收入下降，數據中心業務仍續虧損，第一財季虧損為５２００萬美元，較

去年同期虧損６３００萬美元輕微收窄。另外，據聯想指出，軟件和服務收入同比增長達到兩位

數，佔集團總收入近６％，且利潤率亮眼。



＊股價正考驗２５０天線＊



綜觀聯想第一財季業績，其實整體表現不錯，只是最大貢獻仍來自個人電腦業務，未來關注增

長能否持續。雖然昨日其股價逆市下跌，但今年以來其股價仍累升約１１％，跑贏恆指。技術上

，其股價正考驗２５０天線（５﹒６８元）關口，一旦失守，５﹒１５元水平料有支持。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

