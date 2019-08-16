【企業盈警】遊萊互動（０２０２２）料中期或錄得虧損

《經濟通通訊社１６日專訊》遊萊互動（０２０２２）預期，截至６月３０日止中期溢利，

較去年同期約２２０萬美元有所減少，甚至錄得虧損，並預期收入較去年同期減少介乎約３０％

至４０％。

業績下降主因內地遊戲市場及監管環境變化，期內可供用於海外市場發行、來自內地的合規

遊戲產品供應大幅減少，導致在海外市場的新遊戲發行受限，對財務業績增長造成不利影響。此

外，該集團指應收客戶款項及投資減值虧損，加上若干新上線遊戲未能達到預期水平，已付特許

費及預付分成撇清。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

