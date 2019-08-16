《經濟通通訊社１６日專訊》遊萊互動（０２０２２）預期，截至６月３０日止中期溢利，
較去年同期約２２０萬美元有所減少，甚至錄得虧損，並預期收入較去年同期減少介乎約３０％
至４０％。
業績下降主因內地遊戲市場及監管環境變化，期內可供用於海外市場發行、來自內地的合規
遊戲產品供應大幅減少，導致在海外市場的新遊戲發行受限，對財務業績增長造成不利影響。此
外，該集團指應收客戶款項及投資減值虧損，加上若干新上線遊戲未能達到預期水平，已付特許
費及預付分成撇清。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
16/08/2019 07:53
【企業盈警】遊萊互動（０２０２２）料中期或錄得虧損
《經濟通通訊社１６日專訊》遊萊互動（０２０２２）預期，截至６月３０日止中期溢利，
較去年同期約２２０萬美元有所減少，甚至錄得虧損，並預期收入較去年同期減少介乎約３０％
至４０％。
業績下降主因內地遊戲市場及監管環境變化，期內可供用於海外市場發行、來自內地的合規
遊戲產品供應大幅減少，導致在海外市場的新遊戲發行受限，對財務業績增長造成不利影響。此
外，該集團指應收客戶款項及投資減值虧損，加上若干新上線遊戲未能達到預期水平，已付特許
費及預付分成撇清。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
|國際動態16/08/2019
直布羅陀法庭 終放行伊朗油輪
|生財有道15/08/2019
【紓困措施】財爺「派糖」開支191億 一文睇晒七項措施
|生財有道15/08/2019
【ＱＱ績後】股王遭多家大行降目標價 大和：被拋售時為吸納時機
|FOCUS15/08/2019
【FOCUS】倒掛衰退論真真假假 人幣資產未宜太看淡
|生財有道15/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊320元可博反彈
|生財有道15/08/2019
【新居屋】新一期居屋攪珠有結果! 頭10個號碼係...
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰