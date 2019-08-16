《經濟通通訊社１６日專訊》富匯建築（０１０３４）預期，截至６月３０日止中期扣除上
市開支前淨溢利將減少約５０％。
有關溢利減少主因市場競爭加劇，期內進行的若干項目毛利率較低、若干項目則於初始階段
而產生大量初始設置成本及建築成本增加。 該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
16/08/2019 07:59
【企業盈警】富匯建築（０１０３４）料扣上市開支前溢利減５０％
《經濟通通訊社１６日專訊》富匯建築（０１０３４）預期，截至６月３０日止中期扣除上
市開支前淨溢利將減少約５０％。
有關溢利減少主因市場競爭加劇，期內進行的若干項目毛利率較低、若干項目則於初始階段
而產生大量初始設置成本及建築成本增加。 該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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