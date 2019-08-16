【企業盈喜】九龍建業（０００３４）料中期溢利增不少於７０％

《經濟通通訊社１６日專訊》九龍建業（０００３４）發盈喜，截至６月３０日止中期股東

應佔溢利，將較去年同期約１０﹒５９億元大幅增加不少於７０％，即約１８億元。

溢利上升主因於香港的物業發展項目銷售及盈利確認入帳所致。

該集團預期於本月２１日公布業績。（ｗｈ）

