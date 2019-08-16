【企業盈警】協眾（０３６６３）料中期蝕不少於８０００萬人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》協眾國際（０３６６３）發盈警，預期截至６月３０日止中期

虧損將不少於８０００萬元（人民幣．下同），較去年同期虧損約２６５０萬元，增加約

２﹒０２倍。

錄得虧損主因貿易及其他應收款項呆帳備及存貨及固定資產減值虧損所致，而此乃由一名客

戶信貸風險增加所導致，有關呆帳撥備及減值虧損分別不少於５０００萬元和２０００萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

